Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID-вакцинація: в Україні вже зробили понад 6 мільйонів щеплень

Четвер, 5 серпня 2021, 09:22
Фото КМДА

Понад 6 мільйонів щеплень проти COVID-19 зробили в Україні, за добу 4 серпня вакцинували 159 121 людину.

Джерело: пресслужба МОЗ у Facebook

Деталі: 4 серпня одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані – 63 431 людина.

Протягом доби працювали: 880 мобільних бригад, 2 667 пунктів щеплення та 281 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 855 095 людей. З них отримали одну дозу – 3 855 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 215 230 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 070 323 щеплення.

 
Інфографіка МОЗ

У МОЗ підкреслили, що вакцинація – єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Передісторія

  • У Київській школі економіки заявили, що у переважній частині областей зростає рівень госпіталізацій, що свідчить про можливий спалах COVID-19 вже упродовж наступних двох тижнів. 

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВенедіктова розсекретить матеріали справи щодо "Іловайського котла"

Глава дипломатії ЄС: Лукашенко порушив "олімпійське перемир'я"

Організатори Олімпіади в Токіо вибачилися: назвали українок росіянками

Каратистка Терлюга здобуває третє олімпійське срібло для України

У Зеленського думають переформатувати уряд: варіанти на "виліт" восени

СБУ заявляє, що викрила банду рекетирів з числа поліції: фігурують і члени "Нацкорпусу"

Усі новини...
вакцинація
США планують дозволити в’їзд тільки вакцинованим іноземним туристам
ВООЗ закликає запровадити мораторій на введення третьої дози вакцини
Україна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцин від COVID-19
Останні новини
18:50
Зеленському запропонували дати ексрегіоналу Кінаху посаду
18:48
У США хочуть до 2030 року забезпечити на ринку 50% електрокарів
18:35
Мер Конотопа облив водою нардепа Качуру на сесії міськради
17:59
Уряд схвалив євроінтеграційний законопроєкт про посилення контролю за ГМО
17:58
Робота у тіні: за місяць перевірок знайшли 5 тисяч нелегальних працівників
17:49
Верховний суд вимагає від уряду обґрунтувати санкції проти чеченця Амагова
17:40
З початку року українцям повернули 6,8 мільйонів за неякісні товари і послуги
17:39
фотоВенедіктова розсекретить матеріали справи щодо "Іловайського котла"
17:37
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
17:36
Лукашенко вирішив позбавляти громадянства Білорусі за "екстремізм"
Усі новини...