COVID-вакцинація: в Україні вже зробили понад 6 мільйонів щеплень

Понад 6 мільйонів щеплень проти COVID-19 зробили в Україні, за добу 4 серпня вакцинували 159 121 людину.

Джерело: пресслужба МОЗ у Facebook

Деталі: 4 серпня одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані – 63 431 людина.

Протягом доби працювали: 880 мобільних бригад, 2 667 пунктів щеплення та 281 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 855 095 людей. З них отримали одну дозу – 3 855 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 215 230 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 070 323 щеплення.

Інфографіка МОЗ

У МОЗ підкреслили, що вакцинація – єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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