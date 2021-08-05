Вибух на шахті: у лікарні померли ще двоє гірників

Померли ще двоє постраждалих під час вибуху на шахті "Покровське" гірників.

Джерело: голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова: "Це біль. В опіковому відділені лікарні Краматорська вночі померли ще двоє шахтарів, які були на місці вибуху шахти "Покровське" 31 липня.

В лікарнях Покровська та Краматорська продовжується боротьба за життя та здоров’я ще п’ятьох постраждалих".

Деталі: Вибух забрав уже п'ять життів шахтарів.

Що передувало: 31 липня на на шахті в смит Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник помер на місці, ще 9 з опіками різного ступеня доставили в лікарні.