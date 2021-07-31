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Вибух на шахті: один гірник загинув, поліція проводить перевірку

Субота, 31 липня 2021, 11:26

Один гірник, якого госпіталізували після вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району, помер. Поліція проводить перевірку.  

Джерело: поліція і прокуратура Донецької області 

Деталі: Зазначається, що 10 гірників з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізували після вибуху метану до Центральної районної лікарні Покровська. Один із постраждалих помер.

9 потерпілих у важкому стані перебувають у хірургічному відділенні КНП "Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування".

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці проводять перевірку і встановлюють обставини вибуху.

За фактом вибуху розпочали кримінальне провадження через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 ККУ).

Нагадаємо: 

  • Зранку 31 липня на шахті в смт Удачне Покровського району стався вибух, 10 гірників госпіталізували.

Українська правда
Теми: шахтивибух


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