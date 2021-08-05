В Росії закривається сайт, який робив розслідування про Путіна
Російське інтернет-видання "МБХ Медіа", створене Михайлом Ходорковським, оголосило про припинення роботи.
Джерело: пост головного редактора проєкту Вероніки Куцило в Facebook
Пряма мова Куцило: "Держава – точніше, ті люди, які вважають себе зараз державою, – зробили все для того, щоб в Росії з кожним днем залишалося все менше вільних ЗМІ, все менше незалежних від влади медіа. І просто менше свободи.
Я не готова ставити під загрозу свободу і життя інших людей. Михайло Ходорковський – теж. Проєкт "МБХ медіа" закривається".
Деталі: За словами головного редактора, 4 серпня сайт "МБХ медіа" був заблокований. Це була вже четверта чи п'ята блокування за 3,5 року роботи.
Куцило зазначила, що на цей раз ризики дуже великі – не тільки для журналістів ресурсу, а й для будь-яких людей, яким сподобався їхній контент і які вирішили поділитися ним з іншими.
За її словами, "держава, що перетворилося в дракона страшнішого за шварцівського, може зжувати будь-якого з них".
Куцило подякувала всім, хто працював з ними всі ці роки, хто читав і дивився.
Сегодня Роскомнадзор заблокировал МБХ-медиа, Открытые Медиа, сайт Правозащиты Открытки и сайт для художников, иллюстраторов и фотографов DeviantArt.— Ходорковский Михаил (@mich261213) August 4, 2021
Что и кто на самом деле должен себе заблокировать, вы и так прекрасно знаете.
Для довідки: Ходорковський був головою і співвласником нафтової компанії ЮКОС. У 2003 році його заарештували за звинуваченням в ухиленні від сплати податків і засудили до 10 років і 10 місяців колонії. У грудні 2013 року, відсидівши майже весь термін (10 років і 2 місяці – ред.), він був помилуваний президентом Росії Володимиром Путіним і виїхав з країни.
Передісторія:
- 4 серпня Роскомнадзор заблокував три пов'язаних з Ходорковським сайти – "Відкриті медіа", "МБХ медіа", проєкт "Правозахист Листівки" і дві сторінки організації "Відкрита Росія". Сайти заявили, що припиняють роботу.
- Нещодавно "МБХ медіа" опублікувало розслідування про те, що поруч з резиденцією президента РФ Володимира Путіна під Москвою знайшли секретне будівництво на сотні мільйонів доларів.