Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Росії закривається сайт, який робив розслідування про Путіна

Четвер, 5 серпня 2021, 11:29
В Росії закривається сайт, який робив розслідування про Путіна
Фото jrnlst.ru

Російське інтернет-видання "МБХ Медіа", створене Михайлом Ходорковським, оголосило про припинення роботи.

Джерело: пост головного редактора проєкту Вероніки Куцило в Facebook

Пряма мова Куцило: "Держава – точніше, ті люди, які вважають себе зараз державою, – зробили все для того, щоб в Росії з кожним днем ​​залишалося все менше вільних ЗМІ, все менше незалежних від влади медіа. І просто менше свободи.

Я не готова ставити під загрозу свободу і життя інших людей. Михайло Ходорковський – теж. Проєкт "МБХ медіа" закривається".

Деталі: За словами головного редактора, 4 серпня сайт "МБХ медіа" був заблокований. Це була вже четверта чи п'ята блокування за 3,5 року роботи.

Куцило зазначила, що на цей раз ризики дуже великі – не тільки для журналістів ресурсу, а й для будь-яких людей, яким сподобався їхній контент і які вирішили поділитися ним з іншими.

За її словами, "держава, що перетворилося в дракона страшнішого за шварцівського, може зжувати будь-якого з них".

Куцило подякувала всім, хто працював з ними всі ці роки, хто читав і дивився.

Для довідки: Ходорковський був головою і співвласником нафтової компанії ЮКОС. У 2003 році його заарештували за звинуваченням в ухиленні від сплати податків і засудили до 10 років і 10 місяців колонії. У грудні 2013 року, відсидівши майже весь термін (10 років і 2 місяці – ред.), він був помилуваний президентом Росії Володимиром Путіним і виїхав з країни.

Передісторія:

  • 4 серпня Роскомнадзор заблокував три пов'язаних з Ходорковським сайти – "Відкриті медіа", "МБХ медіа", проєкт "Правозахист Листівки" і дві сторінки організації "Відкрита Росія". Сайти заявили, що припиняють роботу.
  • Нещодавно "МБХ медіа" опублікувало розслідування про те, що поруч з резиденцією президента РФ Володимира Путіна під Москвою знайшли секретне будівництво на сотні мільйонів доларів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЗМІцензура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: