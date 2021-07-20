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Біля резиденції Путіна знайшли таємне будівництво на сотні мільйонів доларів

Вівторок, 20 липня 2021, 14:00
Біля резиденції Путіна знайшли таємне будівництво на сотні мільйонів доларів

Поруч з резиденцією президента РФ Володимира Путіна в Ново-Огарьово, що під Москвою, виявили масштабне будівництво, вартість якого коливається від 20 до 50 мільярдів рублів (270 - 670 млн доларів).

Джерело: розслідування "МБХ медіа"

Деталі: На площі майже 11 гектарів швидкими темпами будують 4 величезні споруди - готель, лікувально-оздоровчий комплекс, льодову арену і гостьовий котедж. Обносять все це 6-метровим парканом. Також на території є власна котельня, електростанція та інші підсобні споруди. Через сусідню річку для доступу до об'єкту спеціально побудували міст. Будівництво великих об'єктів здається завершеним.

 
 

У "МБХ медіа" припускають, що все це будується за бюджетні гроші. За інформацією видання, земля під будівництвом знаходиться в користуванні Федеральної служби охорони. Жодних публічних документів про будівництво немає.

 

4-поверховий готель, зокрема, має площу майже 10 тисяч квадратних метрів без урахування веранд. Площа 6-верхової лікарні - понад 16 тисяч квадратів. Всередині, за словами одного з джерел видання, "і палати, і кабінети гігантські, прямо вищий клас".

Готель і за ним оздоровчо-лікувальний комплекс
Готель і за ним лікувально-оздоровчий комплекс

На полі за територією будівництва зводять щось, що нагадує вертолітний майданчик. В іншій частині поля також готують ділянку під будівництво. Це поле належить державі.

Спортивний комплекс
Спортивний комплекс
Гостьовий котедж
Гостьовий котедж

Інформація про те, для кого біля резиденції Путіна розгорнулося величезне будівництво, засекречена. Жодного з цих об'єктів немає ні в одному з держконтрактів. За словами будівельників і охоронців, все це - "режимні об'єкти". Ні ФСО, ні ФСБ, ні управління справами президента РФ, ні прес-служба Путіна, ні керівництво Московської області не відповідають на запити журналістів.

Передысторія:

  • 19 січня Фонд боротьби з корупцією опублікував розслідування про "палац" президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.
  • За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна.
  • Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито у 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс передали в оренду до 2068 року.
  • Сам Путін стверджував, що цей палац йому ніколи не належав.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінбудівництвонерухомістьРосія
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