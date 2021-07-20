Біля резиденції Путіна знайшли таємне будівництво на сотні мільйонів доларів

Поруч з резиденцією президента РФ Володимира Путіна в Ново-Огарьово, що під Москвою, виявили масштабне будівництво, вартість якого коливається від 20 до 50 мільярдів рублів (270 - 670 млн доларів).

Джерело: розслідування "МБХ медіа"

Деталі: На площі майже 11 гектарів швидкими темпами будують 4 величезні споруди - готель, лікувально-оздоровчий комплекс, льодову арену і гостьовий котедж. Обносять все це 6-метровим парканом. Також на території є власна котельня, електростанція та інші підсобні споруди. Через сусідню річку для доступу до об'єкту спеціально побудували міст. Будівництво великих об'єктів здається завершеним.

У "МБХ медіа" припускають, що все це будується за бюджетні гроші. За інформацією видання, земля під будівництвом знаходиться в користуванні Федеральної служби охорони. Жодних публічних документів про будівництво немає.

4-поверховий готель, зокрема, має площу майже 10 тисяч квадратних метрів без урахування веранд. Площа 6-верхової лікарні - понад 16 тисяч квадратів. Всередині, за словами одного з джерел видання, "і палати, і кабінети гігантські, прямо вищий клас".

Готель і за ним лікувально-оздоровчий комплекс

На полі за територією будівництва зводять щось, що нагадує вертолітний майданчик. В іншій частині поля також готують ділянку під будівництво. Це поле належить державі.

Спортивний комплекс

Гостьовий котедж

Інформація про те, для кого біля резиденції Путіна розгорнулося величезне будівництво, засекречена. Жодного з цих об'єктів немає ні в одному з держконтрактів. За словами будівельників і охоронців, все це - "режимні об'єкти". Ні ФСО, ні ФСБ, ні управління справами президента РФ, ні прес-служба Путіна, ні керівництво Московської області не відповідають на запити журналістів.

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