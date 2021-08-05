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Лукашенко назвав Україну новою загрозою для Білорусі

Четвер, 5 серпня 2021, 12:10
Лукашенко назвав Україну новою загрозою для Білорусі
скріншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Україну додатковою загрозою, "якої раніше не було", а влада країни нібито проводить "антинародний курс".

Джерело: Лукашенко на нараді з силовиками, цитує його пресслужба

Пряма мова Лукашенка: "Я зібрав керівників майже всіх силових структур, щоб обговорити не лише ситуацію на кордоні, але і що відбувається навколо Білорусі. Перш за все, що стосується політики Північноатлантичного блоку НАТО в західному напрямку. У цьому контексті дуже важливо почути вашу точку зору про позицію братської нам України.

Народ близький, народ рідний, але керівництво України, проводячи антинародний курс, взяло орієнтацію конфронтації. Ми не говоримо, куди вони там, на Захід, на Схід йдуть, на Південь, неважливо.

Це їхня справа - визначатися. Але в основі їх політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше".

Що передувало: 2 липня Лукашенко доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоУкраїнапропаганда
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