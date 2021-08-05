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Організатори Олімпіади в Токіо вибачилися: назвали українок росіянками

Четвер, 5 серпня 2021, 15:41
Організатори Олімпіади в Токіо вибачилися: назвали українок росіянками
НОК України

Організатори Олімпійських ігор в Токіо вибачилися після того, як українських спортсменок, що займаються артистичним плаванням, оголосили росіянами на церемонії нагородження.

Джерело: apnews

Пряма мова прессекретаря оргкомітету Маса Танака: "Це була чисто виробнича помилка.

Голос, який викликав (медалістів), повинен був сказати: "Збірна України", але замість цього сказав ROC.

Звичайно, люди помітили це, і відповідальний за оголошення вибачився.

Я також використав цю можливість, щоб висловити свої вибачення перед тими, хто знаходиться в українській команді".

Деталі: Російські спортсменки Світлана Ромашина і Світлана Колесніченко виграли змагання дуетів з плавання.

Український дует Марти Фєдіної і Анастасії Савчук зайняв бронзу, але на п'єдестал українок викликали як представників ОКР, абревіатури Олімпійського комітету Росії.

Оголошення на олімпійських об'єктах зазвичай робляться японською, англійською та французькою, яка є рідною мовою сучасного олімпійського руху.

Нагадаємо: 

  • 4 серпня українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук завоювали бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо – це перша олімпійська нагорода України за всю історію в цьому виді спорту.

"Українська правда" в Threads

Теми: ОлімпіадаУкраїнаРосіяЯпонія
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