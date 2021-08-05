Організатори Олімпіади в Токіо вибачилися: назвали українок росіянками
Організатори Олімпійських ігор в Токіо вибачилися після того, як українських спортсменок, що займаються артистичним плаванням, оголосили росіянами на церемонії нагородження.
Джерело: apnews
Пряма мова прессекретаря оргкомітету Маса Танака: "Це була чисто виробнича помилка.
Голос, який викликав (медалістів), повинен був сказати: "Збірна України", але замість цього сказав ROC.
Звичайно, люди помітили це, і відповідальний за оголошення вибачився.
Я також використав цю можливість, щоб висловити свої вибачення перед тими, хто знаходиться в українській команді".
Деталі: Російські спортсменки Світлана Ромашина і Світлана Колесніченко виграли змагання дуетів з плавання.
Український дует Марти Фєдіної і Анастасії Савчук зайняв бронзу, але на п'єдестал українок викликали як представників ОКР, абревіатури Олімпійського комітету Росії.
Оголошення на олімпійських об'єктах зазвичай робляться японською, англійською та французькою, яка є рідною мовою сучасного олімпійського руху.
Нагадаємо:
- 4 серпня українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук завоювали бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо – це перша олімпійська нагорода України за всю історію в цьому виді спорту.