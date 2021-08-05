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Зеленський порадив жителям Донбасу і Криму святкувати День Незалежності

Четвер, 5 серпня 2021, 19:36
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський порадив жителям окупованих територій святкувати День Незалежності України і розповідати дітям правду про їхню країну.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дім"

Пряма мова: "Я вважаю, що люди на окупованих територіях Донбасу і в Криму – їм складно, і це дуже небезпечно, – але вони повинні не погоджуватися з тим, що там відбувається, як їх окупували і так далі. Не погоджуватися, так. Так, День Незалежності – так, святкувати!

Я розумію, може не гучно, не вивішуючи завжди прапор на балконі, тому що прийдуть і можуть вбити – не треба, бережіть своє життя, –  але дітям це треба говорити, хто вони".

Деталі: За словами президента, дітям, яким "тимчасово в окупованих школах викладають вигадану історію, абсолютну пустушку" вдома потрібно розповідати правдиву історію своєї країни.

Передісторія: 

  • У межах святкування 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 заходів по всій країні, в країні збереться близько 30 делегацій із інших країн та міжнародних організацій.

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийДонбасКримДень Незалежності


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