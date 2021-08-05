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Кінець епохи: Мессі йде з "Барселони" після 21 року гри за клуб

Четвер, 5 серпня 2021, 21:33
Кінець епохи: Мессі йде з Барселони після 21 року гри за клуб
Фото: Getty Images

Футболіст Ліонель Мессі та клуб "Барселона" не продовжили контракт після 21 року гри аргентинця за іспанський клуб. 

Джерело: football.com

Деталі: Футбольний клуб повідомив, що капітан команди йде з "Барселони". Там заявили, що підписати новий контракт неможливо через "економічні та структурні перешкоди, пов’язані із нормами Ла Ліги".

Водночас, у каталонському клубі кажуть, що обидві сторони мали намір продовжити контракт. 

Вказується, що нападник команди та клуб глибоко жалкують з приводу того, що не вдалось здійснити спільне бажання продовжити контракт. 

Нагадаємо:

  • Мессі почав виступати за "Барселону" в 2000 році. З 2003 року він виступав за основний склад каталонців. 
  • За цей час разом із клубом він 10 разів вигравав чемпіонат Іспанії,7 разів Кубок і Суперкубок країни, 4 рази – Лігу чемпіонів і 3 рази – Суперкубок Європи та клубний чемпіонат світу.  

"Українська правда" в Threads

Теми: футбол
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