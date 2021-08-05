Кінець епохи: Мессі йде з "Барселони" після 21 року гри за клуб

Футболіст Ліонель Мессі та клуб "Барселона" не продовжили контракт після 21 року гри аргентинця за іспанський клуб.

Джерело: football.com

Деталі: Футбольний клуб повідомив, що капітан команди йде з "Барселони". Там заявили, що підписати новий контракт неможливо через "економічні та структурні перешкоди, пов’язані із нормами Ла Ліги".

Водночас, у каталонському клубі кажуть, що обидві сторони мали намір продовжити контракт.

Вказується, що нападник команди та клуб глибоко жалкують з приводу того, що не вдалось здійснити спільне бажання продовжити контракт.

Нагадаємо: