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Кількість нових COVID-випадків у США сягнула піврічного максимуму

П'ятниця, 6 серпня 2021, 02:25
Кількість нових COVID-випадків у США сягнула піврічного максимуму

Кількість  нових випадків COVID-19 в США досягла шестимісячного максимуму: в середу зафіксували понад 100 тисяч випадків зараження.

Джерело: дані Reuters, координатор Білого дому з реагування на COVID-19 Джефф Зіентс, провідний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі

Деталі: Згідно з даними, середнє число нових зареєстрованих випадків за тиждень досягло майже 95 тисяч - в п'ять разів більше, ніж за місяць. Зазначається, що це число забезпечує найбільш точну картину того, наскільки швидко росте кількість випадків зараження, оскільки деякі штати повідомляють про випадки інфікування тільки один раз в тиждень або тільки в будні дні.

Джефф Зіентс  повідомив, що на сім штатів США з одними з найнижчих показників вакцинації від COVID-19 -  це Флорида, Техас, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Алабама і Міссісіпі - припадає половина нових випадків зараження і госпіталізацій в країні за останній тиждень.

Ентоні Фаучі заявив, що в найближчі тижні у зв’язку з варіантом "Дельта" кількість випадків захворювання може подвоїтися до 200 тисяч на день.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що у США 70% дорослих отримали по дозі вакцини проти COVID-19.

Теми: СШАкоронавірус
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