Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кількість нових COVID-випадків у США сягнула піврічного максимуму

П'ятниця, 6 серпня 2021, 02:25

Кількість  нових випадків COVID-19 в США досягла шестимісячного максимуму: в середу зафіксували понад 100 тисяч випадків зараження.

Джерело: дані Reuters, координатор Білого дому з реагування на COVID-19 Джефф Зіентс, провідний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі

Деталі: Згідно з даними, середнє число нових зареєстрованих випадків за тиждень досягло майже 95 тисяч - в п'ять разів більше, ніж за місяць. Зазначається, що це число забезпечує найбільш точну картину того, наскільки швидко росте кількість випадків зараження, оскільки деякі штати повідомляють про випадки інфікування тільки один раз в тиждень або тільки в будні дні.

Джефф Зіентс  повідомив, що на сім штатів США з одними з найнижчих показників вакцинації від COVID-19 -  це Флорида, Техас, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Алабама і Міссісіпі - припадає половина нових випадків зараження і госпіталізацій в країні за останній тиждень.

Ентоні Фаучі заявив, що в найближчі тижні у зв’язку з варіантом "Дельта" кількість випадків захворювання може подвоїтися до 200 тисяч на день.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що у США 70% дорослих отримали по дозі вакцини проти COVID-19.

Теми: СШАкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоСБУ впіймала експосадовця "Укрзалізниці", який переховувався від слідства

фото Буревій зірвав дах із Кам'янець-Подільської фортеці і пошкодив корпус

Справи Майдану: двоє обвинувачених можуть вийти на волю. Вони вже переховувались

видеоУ Білорусі зі щитами блокують повернення мігрантів на кордоні з Литвою

оновленоБілоруських чиновників, що намагалися ліквідувати Тимановську з Ігор, відправили додому

Пожежа на північ від Афін вийшла з-під контролю, людей евакуюють на узбережжя

Усі новини...
США
США планують дозволити в’їзд тільки вакцинованим іноземним туристам
Єрмак розповів про "дуже продуктивну" зустріч з радником Байдена
ВМС США почали наймасштабніші навчання з часів "холодної війни"
Останні новини
14:07
Справу загибелі Шишова можуть політизувати - Венедіктова
14:00
У серпні ціни на автогаз продовжать зростати – Українська енергобіржа
13:30
У Києві за добу 164 хворих на COVID, одна людина померла
13:30
фотоСБУ впіймала експосадовця "Укрзалізниці", який переховувався від слідства
13:26
Президент заборонив продаж ліків дітям до 14 років
13:25
Український фонд стартапів профінансував проектів на $5 мільйонів
13:24
Посол Британії: Нормалізація відносин із РФ неможлива, поки триває окупація території України
13:23
Злочевський переписав газовий бізнес на доньок
12:56
ВРП припинила розглядати дисциплінарні скарги на суддів
12:54
фото Буревій зірвав дах із Кам'янець-Подільської фортеці і пошкодив корпус
Усі новини...