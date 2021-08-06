Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID-19 у світі: Понад 700 тисяч випадків за добу — найбільше за три місяці

П'ятниця, 6 серпня 2021, 07:29
COVID-19 у світі: Понад 700 тисяч випадків за добу — найбільше за три місяці

За добу 4 серпня у світі виявили 704 811 нових COVID-випадків. Востаннє більше було 13 травня, коли зафіксували більше 746 тисяч випадків.

 

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США – 120 945 заражень, в Індії -  45 001, а в Бразилії – 40 054.

Крім того, в Ірані  - 38 674 випадки, а в Індонезії – 35 764.

 

Україна з 1 052 випадками – на 57 місці у світі між Білоруссю та Швейцарією. В Європі Україна на 13 місці.

10 392 людини у світі померли за добу. За цим показником Україна на 44 місці у світі і на 6 в Європі.

Нагадаємо: 4 серпня в Україні виявили 1 052 випадки COVID-19. Госпіталізували 532 особи, померли 25 пацієнтів, одужали 542 людини.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: