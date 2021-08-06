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COVID-19 у світі: Понад 700 тисяч випадків за добу — найбільше за три місяці

П'ятниця, 6 серпня 2021, 07:29

За добу 4 серпня у світі виявили 704 811 нових COVID-випадків. Востаннє більше було 13 травня, коли зафіксували більше 746 тисяч випадків.

 

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США – 120 945 заражень, в Індії -  45 001, а в Бразилії – 40 054.

Крім того, в Ірані  - 38 674 випадки, а в Індонезії – 35 764.

 

Україна з 1 052 випадками – на 57 місці у світі між Білоруссю та Швейцарією. В Європі Україна на 13 місці.

10 392 людини у світі померли за добу. За цим показником Україна на 44 місці у світі і на 6 в Європі.

Нагадаємо: 4 серпня в Україні виявили 1 052 випадки COVID-19. Госпіталізували 532 особи, померли 25 пацієнтів, одужали 542 людини.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Українська правда
Теми: коронавірус


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