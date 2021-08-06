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За добу в Україні знову більше тисячі нових хворих COVID, "лідирує" Київ

П'ятниця, 6 серпня 2021, 08:19
Ельдар Сарахман, УП

Минулої доби в Україні виявили 1081 новий випадок COVID-19 в Україні, померло 16 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих - 74 дитини та 32 медпрацівника.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

За добу 5 серпня госпіталізували 516 осіб, померли 16 пацієнтів, одужало – 478 осіб.

 

За добу протестовано:  методом ПЛР – 19 929 осіб, методом ІФА – 7 546 осіб,  експрес-тестами – 15 122 особи.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 257 478 осіб; одужало – 2 189 293 особи; зафіксовано летальних випадків – 53 065;

Також проведено 11 487 542 ПЛР-тестування.

Що передувало: За добу 4 серпня в Україні виявили 1 052 нових підтверджених випадків COVID, 25 людей померли.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусМОЗ


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