В Росії засудили ще одного соратника Навального
Соратника Олексія Навального Миколу Ляскіна засудили до року обмеження волі у так званій "санітарній справі".
Джерело: Ляскін в Twitter
Пряма мова Ляскіна: "Вирок у "санітарній справі": обмеження волі строком на один рік. Не можна залишати житло з 22 до 6. Не можна відвідувати масові заходи. Заборона виїжджати з Москви і МО. Злий пристав забороняє робити фото".
Приговор по «санитарному делу»: ограничение свободы. сроком на один год. Нельзя покидать жилище с 22 до 6. Нельзя посещать массовые мероприятия. Запрет выезжать из Москвы и МО. Злой пристав запрещает делать фото ;) pic.twitter.com/m8naRXpCNr— Николай Ляскин (@nlyaskin) August 6, 2021
Деталі: Держзвинувачення просило для Ляскіна покарання у вигляді 2 років обмеження волі.
«Санитарное дело». Прокурорша запросила Ляскину Николаю - ограничение свободы 2 года с запретом покидать жилище 22 до 6.— Николай Ляскин (@nlyaskin) August 5, 2021
Запрет на выезд из муниципального образования ( Выезд из Москвы). pic.twitter.com/ym8wK9AUAB
Передісторія:
- "Санітарну справу" порушили у січні 2021 року. За версією слідства, її фігуранти закликали вийти на акцію в підтримку Олексія Навального – і таким чином провокували людей на порушення санітарно-епідеміологічних норм.
- 3 серпня інша фігурантка "санітарної справи" Любов Соболь отримала 1,5 обмеження свободи.