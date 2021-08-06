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В Росії засудили ще одного соратника Навального

П'ятниця, 6 серпня 2021, 11:44
Фото Twitter Ляскіна

Соратника Олексія Навального Миколу Ляскіна засудили до року обмеження волі у так званій "санітарній справі".

Джерело: Ляскін в Twitter

Пряма мова Ляскіна: "Вирок у "санітарній справі": обмеження волі строком на один рік. Не можна залишати житло з 22 до 6. Не можна відвідувати масові заходи. Заборона виїжджати з Москви і МО. Злий пристав забороняє робити фото". 

Деталі: Держзвинувачення просило для Ляскіна покарання у вигляді 2 років обмеження волі. 

Передісторія:

  • "Санітарну справу" порушили у січні 2021 року. За версією слідства, її фігуранти закликали вийти на акцію в підтримку Олексія Навального – і таким чином провокували людей на порушення санітарно-епідеміологічних норм.
  • 3 серпня інша фігурантка "санітарної справи" Любов Соболь отримала 1,5 обмеження свободи.

Українська правда
Теми: РосіяНавальнийсуд


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