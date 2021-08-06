В Росії засудили ще одного соратника Навального

Соратника Олексія Навального Миколу Ляскіна засудили до року обмеження волі у так званій "санітарній справі".

Джерело: Ляскін в Twitter

Пряма мова Ляскіна: "Вирок у "санітарній справі": обмеження волі строком на один рік. Не можна залишати житло з 22 до 6. Не можна відвідувати масові заходи. Заборона виїжджати з Москви і МО. Злий пристав забороняє робити фото".

Приговор по «санитарному делу»: ограничение свободы. сроком на один год. Нельзя покидать жилище с 22 до 6. Нельзя посещать массовые мероприятия. Запрет выезжать из Москвы и МО. Злой пристав запрещает делать фото ;) pic.twitter.com/m8naRXpCNr — Николай Ляскин (@nlyaskin) August 6, 2021

Деталі: Держзвинувачення просило для Ляскіна покарання у вигляді 2 років обмеження волі.

«Санитарное дело». Прокурорша запросила Ляскину Николаю - ограничение свободы 2 года с запретом покидать жилище 22 до 6.

Запрет на выезд из муниципального образования ( Выезд из Москвы). pic.twitter.com/ym8wK9AUAB — Николай Ляскин (@nlyaskin) August 5, 2021

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