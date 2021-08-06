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У Києві за добу 164 хворих на COVID, одна людина померла

П'ятниця, 6 серпня 2021, 13:30
У Києві за добу 164 хворих на COVID, одна людина померла
Фото КМДА

За добу 5 серпня у столиці виявили 164 нових випадки коронавірусу, одна людина померла.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "164 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла".

Деталі: Зокрема, захворіли 90 жінок віком від 18 до 82 років, 63 чоловіки від 22 до 77 років, 7 дівчаток від 5 місяців до 17 років та 4 хлопчики від 2 до 15 років.

35 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (57), у Дарницькому (26) та у Святошинському (25) районах.

Загалом із початку пандемії в Києві вже 219 927 підтверджених випадків коронавірусу, 5 242 хворих померли. Подолали вірус 210 033 мешканці столиці, з них 125 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Передісторія

  • У Київській школі економіки заявили, що у переважній частині областей зростає рівень госпіталізацій, що свідчить про можливий спалах COVID-19 вже упродовж наступних двох тижнів. 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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