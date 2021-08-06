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Участь на саміті Кримської платформи підтвердили 33 учасники з різних країн

П'ятниця, 6 серпня 2021, 15:22
Участь на саміті Кримської платформи підтвердили 33 учасники з різних країн

На саміті Кримської платформи в Києві 23 серпня візьмуть участь понад три десятки країн.

Джерело: Twitter Кулеби, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кулеби: "Сьогодні отримали ще одне підтвердження: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи.

Загальна кількість учасників зросла до 33. Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає і нові підтвердження неодмінно будуть".

Деталі: Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова розповіла, що Україна очікує представників із щонайменше 40 країн.

За її словами, ще від 10 країн Україна чекає офіційного підтвердження про участь у саміті.

Саміт Кримської платформи буде відбуватися у виставковому центрі "Парковий" і триватиме кілька годин.

Він буде складатися з двох частин: офіційної та частини форуму. Першу частину відкриє Джамала, яка заспіває "1944".

Після цього відбудуться виступи президента Володимира Зеленського, прем'єра Дениса Шмигаля, спікера ВР Дмитра Разумкова, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, представника експертної мережі Кримської платформи, а також всіх глав делегацій, які представляють країни.

Після цього запланований форум із 4 панельних дискусії. Зокрема, лідерська панель, де високі представники теж матимуть можливість виступати.

Українська правда

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Теми: КримДень НезалежностіУкраїна
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