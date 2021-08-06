Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Участь на саміті Кримської платформи підтвердили 33 учасники з різних країн

П'ятниця, 6 серпня 2021, 15:22

На саміті Кримської платформи в Києві 23 серпня візьмуть участь понад три десятки країн.

Джерело: Twitter Кулеби, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кулеби: "Сьогодні отримали ще одне підтвердження: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи.

Загальна кількість учасників зросла до 33. Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає і нові підтвердження неодмінно будуть".

Деталі: Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова розповіла, що Україна очікує представників із щонайменше 40 країн.

За її словами, ще від 10 країн Україна чекає офіційного підтвердження про участь у саміті.

Саміт Кримської платформи буде відбуватися у виставковому центрі "Парковий" і триватиме кілька годин.

Він буде складатися з двох частин: офіційної та частини форуму. Першу частину відкриє Джамала, яка заспіває "1944".

Після цього відбудуться виступи президента Володимира Зеленського, прем'єра Дениса Шмигаля, спікера ВР Дмитра Разумкова, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, представника експертної мережі Кримської платформи, а також всіх глав делегацій, які представляють країни.

Після цього запланований форум із 4 панельних дискусії. Зокрема, лідерська панель, де високі представники теж матимуть можливість виступати.

Українська правда
Теми: КримДень НезалежностіУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоНАБУ показало, як Чаус домовлявся за хабар: хотів отримати всю суму одразу 

ДоповненоВРП припинила розглядати дисциплінарні скарги на суддів

ФотоУкраїнські силовики попередили вбивство американця в США

Дугарь підозрює, що за нею стежать

відео Ми тебе доженемо, ти що безсмертний? – СБУ оприлюднила розмови харківських рекетирів

фотоУкраїнський каратист завоював бронзу на Олімпіаді в Токіо

Усі новини...
Крим
У Путіна відповіли на заяву Зеленського бородатим анекдотом
Лікували бойовиків у Криму, а гроші відмивали у Києві: у столиці викрили банду
Зеленський порадив жителям Донбасу і Криму святкувати День Незалежності
Останні новини
22:50
В аеропорту "Жуляни" запрацює пункт вакцинації
22:06
Громадські організації закликають членів ВРП піти у відставку
21:31
ЄС може вилучити США з переліку країн, з яких дозволений в'їзд – ЗМІ
21:25
Новини економіки: ціни на алкоголь, нелегальне пальне, прибутки банків
21:17
Новини 6 серпня: режим paperless, білоруські чиновники у Токіо
20:50
Двоє фігурантів справ Майдану можуть вийти на волю: Офіс генпрокурора нарікає на суд
20:17
Київ та Черкаси з'єднає "Інтерсіті"
20:07
Польща і Литва закликали розширити санкції проти режиму Лукашенка
20:05
Курс валют на наступний тиждень: гривня різко зміцнилась
19:51
ВідеоНАБУ показало, як Чаус домовлявся за хабар: хотів отримати всю суму одразу 
Усі новини...