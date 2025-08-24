Лукашенко побажав українцям мирного неба і згадав про "щиру дружбу"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав народ України з Днем Незалежності.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Жити поруч у мирі та злагоді здавна було призначенням білоруського та українського народів.

Реклама:

Близьке співіснування встановило між нашими людьми нерозривні кровні зв'язки, закріплені спільною історичною долею, загальними християнськими цінностями та щирою дружбою.

Як би не тягнули в різні боки зовнішні сили, Білорусь і далі залишається відкритою для українців. Ми налаштовані на взаємовигідну співпрацю і конструктивний діалог з нашими південними сусідами.

Від щирого серця бажаю громадянам України знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики, а вашій багатонаціональній країні - мирного неба, солідарності і по-справжньому незалежного розвитку".

РЕКЛАМА:

Чому це важливо: Білорусь є "союзною державою" Росії і з самого початку повномасштабного вторгнення надала свою територію для російських військ. Саме з території Білорусі в лютому 2022 року почався наступ на північ України, включаючи Київську та Чернігівську області.

Крім того, протягом всієї війни російська армія використовує білоруські військові аеродроми і полігони, а також запускає з білоруської території ракети по українських об'єктах.