Лукашенко побажав українцям мирного неба і згадав про "щиру дружбу"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав народ України з Днем Незалежності.
Джерело: пресслужба Лукашенка
Пряма мова Лукашенка: "Жити поруч у мирі та злагоді здавна було призначенням білоруського та українського народів.
Близьке співіснування встановило між нашими людьми нерозривні кровні зв'язки, закріплені спільною історичною долею, загальними християнськими цінностями та щирою дружбою.
Як би не тягнули в різні боки зовнішні сили, Білорусь і далі залишається відкритою для українців. Ми налаштовані на взаємовигідну співпрацю і конструктивний діалог з нашими південними сусідами.
Від щирого серця бажаю громадянам України знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики, а вашій багатонаціональній країні - мирного неба, солідарності і по-справжньому незалежного розвитку".
Чому це важливо: Білорусь є "союзною державою" Росії і з самого початку повномасштабного вторгнення надала свою територію для російських військ. Саме з території Білорусі в лютому 2022 року почався наступ на північ України, включаючи Київську та Чернігівську області.
Крім того, протягом всієї війни російська армія використовує білоруські військові аеродроми і полігони, а також запускає з білоруської території ракети по українських об'єктах.