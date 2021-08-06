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Ми тебе доженемо, ти що безсмертний? – СБУ оприлюднила розмови харківських рекетирів

П'ятниця, 6 серпня 2021, 16:14
Фото СБУ

Служба безпеки оприлюднила докази протиправної діяльності рекетирів, які тримали в страху харківських бізнесменів.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Учасники злочинного угруповання, яке СБУ викрила на Харківщині, систематично займалися рекетом. Вони обкладали "даниною" місцевих підприємців, постійно погрожували їм фізичною розправою та нищили майно.

СБУ має докази протиправної діяльності зловмисників, серед яких аудіо- та відеоматеріали".

Деталі: СБУ опублікувала аудіозаписи розмов, а також відеозаписи, на яких рекетири погрожують фізичною розправою своїм жертвам, вимагають гроші.

Наразі 8 учасникам угруповання оголосили про підозри. Силовики встановлюють всі обставини злочинів та інших осіб, причетних до вчинення вказаних правопорушень.

Передісторія:

  • 5 серпня СБУ заявила, що в рамках масштабної спецоперації ліквідувала потужне злочинне угруповання, яке обкладало "даниною" бізнесменів на Харківщині. 
  • За даними джерела УП, серед затриманих – кілька членів харківського обласного осередку політичної партії "Національний корпус". Водночас керівник центрального штабу Нацкорпуса, колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що серед представників НК, кого обшукують, більшість – ветерани з активною проукраїнською позицією. На його думку, президент Володимир Зеленський "розпочав зачистку вулиці, розуміючи, що восени на нього чекають масові протести".

Теми: СБУХарківська областькримінал


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