Ми тебе доженемо, ти що безсмертний? – СБУ оприлюднила розмови харківських рекетирів

Служба безпеки оприлюднила докази протиправної діяльності рекетирів, які тримали в страху харківських бізнесменів.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Учасники злочинного угруповання, яке СБУ викрила на Харківщині, систематично займалися рекетом. Вони обкладали "даниною" місцевих підприємців, постійно погрожували їм фізичною розправою та нищили майно.

СБУ має докази протиправної діяльності зловмисників, серед яких аудіо- та відеоматеріали".

Деталі: СБУ опублікувала аудіозаписи розмов, а також відеозаписи, на яких рекетири погрожують фізичною розправою своїм жертвам, вимагають гроші.

Наразі 8 учасникам угруповання оголосили про підозри. Силовики встановлюють всі обставини злочинів та інших осіб, причетних до вчинення вказаних правопорушень.

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