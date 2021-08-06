В аеропорту "Жуляни" запрацює пункт вакцинації
У Міжнародному терміналі А аеропорту імені Ігоря Сікорського (Жуляни) відкрили пункт вакцинації від коронавірусу.
Джерело: МОЗ у Facebook
Деталі: Українці, які вилітають або ж прибувають в аеропорт можуть вакцинуватись в терміналі А та одразу отримати довідку 063-0 (про отримання щеплення – УП).
У пункті вакцинацію щеплення робитимуть препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotec.
Графік роботи на найближчий час – з 6 по 8 серпня - 17:00-22:00. Вакцинувати будуть в порядку живої черги. З собою охочим потрібно мати паспорт та індивідуальний податковий номер. Зазначається, що декларація із сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова.
Проходити обстеження, міряти тиск, здавати аналізи, зокрема ПЛР-тест чи тест на антитіла до SARS-CoV-2 не потрібно.
Нагадаємо:
- В Україні за добу 5 серпня вакцинували від коронавірусної хвороби 167 383 людини.
- Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 237 706 щеплень.