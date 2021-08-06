В аеропорту "Жуляни" запрацює пункт вакцинації

У Міжнародному терміналі А аеропорту імені Ігоря Сікорського (Жуляни) відкрили пункт вакцинації від коронавірусу.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: Українці, які вилітають або ж прибувають в аеропорт можуть вакцинуватись в терміналі А та одразу отримати довідку 063-0 (про отримання щеплення – УП).

У пункті вакцинацію щеплення робитимуть препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotec.

Графік роботи на найближчий час – з 6 по 8 серпня - 17:00-22:00. Вакцинувати будуть в порядку живої черги. З собою охочим потрібно мати паспорт та індивідуальний податковий номер. Зазначається, що декларація із сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова.

Проходити обстеження, міряти тиск, здавати аналізи, зокрема ПЛР-тест чи тест на антитіла до SARS-CoV-2 не потрібно.

Нагадаємо: