Таліби захопили столицю афганської провінції і вбили представника уряду

Бойовики "Талібану" захопили столицю афганської провінції Німроз – Зарандж - і вбили високопоставленого співробітника уряду щодо ЗМІ в Кабулі Даву Хана Менапала.

Джерело: представник поліції Німроз та представник Талібану, чиї слова наводить Reuters

Деталі: Представник поліції Німроз заявив, що Зарандж перейшов під контроль ісламістів через відсутність підкріплення з боку уряду, підтримуваного Заходом.

Представник Талібану повідомив, що повстанці "повністю звільнили" провінцію і взяли під свій контроль будинок губернатора, штаб-квартиру поліції і інші офіційні будівлі.

Зарандж став першою столицею провінції, яка впала під натиском талібів, відтоді як в лютому 2020 року Штати уклали угоду про виведення американських військ. Зарандж має стратегічне значення, оскільки знаходиться біля кордону з Іраном.

За останні місяці таліби захопили десятки районів і прикордонних переходів і тиснули на столиці кількох провінцій, включаючи Герат на заході і Кандагар на півдні, в зв'язку з виведенням іноземних військ.

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