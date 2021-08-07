Таліби захопили столицю афганської провінції і вбили представника уряду
Бойовики "Талібану" захопили столицю афганської провінції Німроз – Зарандж - і вбили високопоставленого співробітника уряду щодо ЗМІ в Кабулі Даву Хана Менапала.
Джерело: представник поліції Німроз та представник Талібану, чиї слова наводить Reuters
Деталі: Представник поліції Німроз заявив, що Зарандж перейшов під контроль ісламістів через відсутність підкріплення з боку уряду, підтримуваного Заходом.
Представник Талібану повідомив, що повстанці "повністю звільнили" провінцію і взяли під свій контроль будинок губернатора, штаб-квартиру поліції і інші офіційні будівлі.
Зарандж став першою столицею провінції, яка впала під натиском талібів, відтоді як в лютому 2020 року Штати уклали угоду про виведення американських військ. Зарандж має стратегічне значення, оскільки знаходиться біля кордону з Іраном.
За останні місяці таліби захопили десятки районів і прикордонних переходів і тиснули на столиці кількох провінцій, включаючи Герат на заході і Кандагар на півдні, в зв'язку з виведенням іноземних військ.
Нагадаємо:
- 1 серпня повідомлялося, що бойовики "Талібану" намагаються захопити три ключові міста на півдні та заході Афганістану - Герат, Лашкаргах і Кандагар.
- Ісламісти вже захопили, як вважається, близько половини території Афганістану, включно з прибутковими прикордонними районами біля Ірану та Пакистану.