Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Таліби захопили столицю афганської провінції і вбили представника уряду

Субота, 7 серпня 2021, 00:34

Бойовики "Талібану" захопили столицю афганської провінції Німроз – Зарандж -  і вбили високопоставленого співробітника уряду щодо ЗМІ в Кабулі Даву Хана Менапала.

Джерело: представник поліції Німроз та представник Талібану, чиї слова наводить Reuters

Деталі: Представник поліції Німроз заявив, що Зарандж перейшов під контроль ісламістів через відсутність підкріплення з боку уряду, підтримуваного Заходом.

Представник Талібану повідомив, що повстанці "повністю звільнили" провінцію і взяли під свій контроль будинок губернатора, штаб-квартиру поліції і інші офіційні будівлі.

Зарандж став першою столицею провінції, яка впала під натиском талібів, відтоді як в лютому 2020 року Штати уклали угоду про виведення американських військ. Зарандж має стратегічне значення, оскільки знаходиться біля кордону з Іраном.

За останні місяці таліби захопили десятки районів і прикордонних переходів і тиснули на столиці кількох провінцій, включаючи Герат на заході і Кандагар на півдні, в зв'язку з виведенням іноземних військ.

Нагадаємо:

  • 1 серпня повідомлялося, що бойовики "Талібану" намагаються захопити три ключові міста на півдні та заході Афганістану - Герат, Лашкаргах і Кандагар.
  • Ісламісти вже захопили, як вважається, близько половини території Афганістану, включно з прибутковими прикордонними районами біля Ірану та Пакистану.

Теми: Афганістан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОЗУ на Харківщині: підозрюваних, серед яких члени Нацкорпусу, взяли під варту

"Втрачене золото": Боксер Хижняк програв фінал Олімпіади і взяв "срібло"

Ляшко сказав, де можна отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію

Головні новини п’ятниці і ночі: срібло в Токіо, paperless

Олімпіада в Токіо: Українські спортсменки здобули срібло у веслуванні на каное

G7: Іран стоїть за атакою на Mercer Street

Усі новини...
Афганістан
Біля резиденції міністра оборони Афганістану підірвали замінований автомобіль
В Афганістані тривають криваві бої за Лашкаргах
"Талібан" намагається захопити три ключові міста Афганістану
Останні новини
10:26
У Токіо чоловік напав на пасажирів поїзда, 10 поранених
09:46
ОЗУ на Харківщині: підозрюваних, серед яких члени Нацкорпусу, взяли під варту
09:20
"Втрачене золото": Боксер Хижняк програв фінал Олімпіади і взяв "срібло"
08:46
Новий рекорд вакцинації за добу, частково щеплених уже 4 мільйони
08:16
COVID в Україні: понад тисячу нових випадків, але одужань більше
08:10
Ляшко сказав, де можна отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: срібло в Токіо, paperless
07:54
До грудня кількість смертей від COVID перевищить 5 мільйонів — прогноз
07:32
Ізраїль завдав удару по "ХАМАС" у відповідь на запальні кулі
07:11
Доба на Донбасі минула без втрат
Усі новини...