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"Талібан" намагається захопити три ключові міста Афганістану

Неділя, 1 серпня 2021, 00:48

Бойовики "Талібану" намагаються захопити три ключові міста на півдні та заході Афганістану, тривають бої.

Джерело: ВВС

Деталі: Серед цих міст – Кандагар, який вважається другим за розміром афганським містом.

Сили "Талібану", за численними повідомленнями, увійшли до передмість трьох великих міст Герат, Лашкаргах і Кандагар.

Таліби вже швидко просунулися у різних регіонах Афганістану після оголошення виведення всіх іноземних військ, і перш за все американської армії, до вересня.

Однак доля саме згаданих трьох міст може бути критичною для всієї країни з огляду на можливу гуманітарну кризу та здатність урядових військ утримувати свої позиції тут.

Ісламісти вже захопили, як вважається, близько половини території Афганістану, включно з прибутковими прикордонними районами біля Ірану та Пакистану.

Один з депутатів у Кандагарі Гюль Ахмад Камін розповів, що зараз є серйозний ризик захоплення міста талібами.

Кандагар вже залишили десятки тисяч людей, й гуманітарна ситуація тут дуже загрозлива.

За словами Каміна, становище погіршується з кожною годиною – на вулицях передмістя йдуть найважчі за останні 20 років бої.

Афганський політик додав, що таліби розглядають Кандагар як свій головний центр і планують знову зробити його своєю столицею – принаймні тимчасово.

Якщо місто впаде, то кілька сусідніх провінцій так само перейдуть під контроль Талібану, попередив Камін.

За його оцінками, таліби підходять до Кандагара з кількох сторін. А через щільність цивільної забудови урядові війська не зможуть використовувати важку артилерію, коли бойовики будуть діяти вже у самому місті.

Що передувало: Між бойовиками "Талібану" та урядовими військами Афганістану тривають бої у передмісті міста Герат, центру однойменної провінції.

Нагадаємо:

  • Сполучені Штати і Євросуюз у спільному комюніке закликали сторони зменшити насильство та захистити цивільне населення Афганістану.
  • Уряд Афганістану на тлі нового наступу сил "Талібану" запровадив комендантську годину практично на всій підконтрольній йому території.

Теми: Афганістанбойові дії


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