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Двоє людей загинули внаслідок пожеж у Греції

Субота, 7 серпня 2021, 03:28
Двоє людей загинули внаслідок пожеж у Греції

Двоє людей загинули внаслідок пожеж в Греції.

Джерело: BBС

Деталі: Зокрема, жертвою пожежі став президент Афінської торгової палати Константінос Міхалос. Він був знайдений без свідомості на фабриці недалеко від того місця, де вирувала пожежа.

Крім того, як уже повідомлялося, чоловік загинув в результаті падіння електричного стовпа в районі поблизу Афін. Як з’ясувалося, це 38-річний пожежний-доброволець.

Ще 20 осіб отримали поранення.

Нагадаємо:

  • Наразі пожежники борються зі 154 лісовими пожежами по всій країні. Найсильніші пожежі, викликані непередбачуваними вітрами, спостерігаються на півночі Афін. Пожежі також вирують на сусідньому острові Евія і в районах, близьких до древньої Олімпії. Сотні жителів і туристів на Евії були евакуйовані.
  • Шість районів перевели в режим підвищеної готовності.
  • 4 серпня у Греції зафіксували температурний рекорд - понад +47 градусів - у місті  Лангадас.

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаГреція
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