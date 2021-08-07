Двоє людей загинули внаслідок пожеж у Греції

Двоє людей загинули внаслідок пожеж в Греції.

Джерело: BBС

Деталі: Зокрема, жертвою пожежі став президент Афінської торгової палати Константінос Міхалос. Він був знайдений без свідомості на фабриці недалеко від того місця, де вирувала пожежа.

Крім того, як уже повідомлялося, чоловік загинув в результаті падіння електричного стовпа в районі поблизу Афін. Як з’ясувалося, це 38-річний пожежний-доброволець.

Ще 20 осіб отримали поранення.

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