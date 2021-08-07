Двоє людей загинули внаслідок пожеж у Греції
Субота, 7 серпня 2021, 03:28
Двоє людей загинули внаслідок пожеж в Греції.
Джерело: BBС
Деталі: Зокрема, жертвою пожежі став президент Афінської торгової палати Константінос Міхалос. Він був знайдений без свідомості на фабриці недалеко від того місця, де вирувала пожежа.
Крім того, як уже повідомлялося, чоловік загинув в результаті падіння електричного стовпа в районі поблизу Афін. Як з’ясувалося, це 38-річний пожежний-доброволець.
Ще 20 осіб отримали поранення.
Нагадаємо:
- Наразі пожежники борються зі 154 лісовими пожежами по всій країні. Найсильніші пожежі, викликані непередбачуваними вітрами, спостерігаються на півночі Афін. Пожежі також вирують на сусідньому острові Евія і в районах, близьких до древньої Олімпії. Сотні жителів і туристів на Евії були евакуйовані.
- Шість районів перевели в режим підвищеної готовності.
- 4 серпня у Греції зафіксували температурний рекорд - понад +47 градусів - у місті Лангадас.