У світі — майже 700 тисяч випадків COVID-19, найбільше в США
Субота, 7 серпня 2021, 06:10
За добу 5 серпня у світі зафіксували 694 690 нових інфікувань COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в США – 130 706 випадків, в Бразилії - 42 159, в Індонезії – 39 532.
Крім того, в Індії – 38 700 заражень, в Ірані - 34 913.
Україна з 1 081 новим випадком знаходиться на 54 місці у світі між Швейцарією та Есватіні. У Європі Україна на 14 місці.
10 155 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 51 місці у світі та на 9 в Європі.
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Нагадаємо: 5 серпня в Україні госпіталізували 516 осіб з коронавірусом, померли 16 пацієнтів, одужало – 478 осіб.
Українська правда