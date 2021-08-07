Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У світі — майже 700 тисяч випадків COVID-19, найбільше в США

Субота, 7 серпня 2021, 06:10

За добу 5 серпня у світі зафіксували 694 690 нових інфікувань COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 130 706 випадків, в Бразилії -  42 159, в Індонезії – 39 532.

Крім того, в Індії – 38 700 заражень, в Ірані -  34 913.

 

Україна з 1 081 новим випадком знаходиться на 54 місці у світі між Швейцарією та Есватіні. У Європі Україна на 14 місці.

10 155 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 51 місці у світі та на 9 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 5 серпня в Україні госпіталізували 516 осіб з коронавірусом, померли 16 пацієнтів, одужало – 478 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти вбили українського військового, ще одного поранено

Україна виграла першу в історії командну медаль у артистичному плаванні

Майже 99% важкого перебігу "Дельти" припадає на невакцинованих – санлікар

Боксер Хижняк, який програв бій за "золото", не згоден з рішенням судді

ОЗУ на Харківщині: підозрюваних, серед яких члени Нацкорпусу, взяли під варту

"Втрачене золото": Боксер Хижняк програв фінал Олімпіади і взяв "срібло"

Усі новини...
коронавірус
У Києві за добу 164 хворих на COVID, одна людина померла
МОЗ повідомив про новий рекорд вакцинації
За добу в Україні знову більше тисячі нових хворих COVID, "лідирує" Київ
Останні новини
15:14
За добу до Литви не потрапив жоден нелегальний мігрант, їх повертають до Білорусі
15:08
Окупанти вбили українського військового, ще одного поранено
15:03
КШЕ: рішення РНБО по Укрзалізниці суперечить принципам корпоративного управління
14:54
Україна виграла першу в історії командну медаль у артистичному плаванні
14:35
На Волині жінка замовила колишнього чоловіка, щоб не повертати кредит
14:21
Майже 99% важкого перебігу "Дельти" припадає на невакцинованих – санлікар
14:00
Жителі Афін скаржаться на нестерпну якість повітря через лісові пожежі
13:48
Вперше за 25 років РФ не взяла олімпійське "золото" з художньої гімнастики
13:29
Експрем'єр Італії Конте очолив популістський "Рух 5 зірок"
13:16
Транш МВФ планують поділити на частини
Усі новини...