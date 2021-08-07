У світі — майже 700 тисяч випадків COVID-19, найбільше в США

За добу 5 серпня у світі зафіксували 694 690 нових інфікувань COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 130 706 випадків, в Бразилії - 42 159, в Індонезії – 39 532.

Крім того, в Індії – 38 700 заражень, в Ірані - 34 913.

Україна з 1 081 новим випадком знаходиться на 54 місці у світі між Швейцарією та Есватіні. У Європі Україна на 14 місці.

10 155 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 51 місці у світі та на 9 в Європі.

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Нагадаємо: 5 серпня в Україні госпіталізували 516 осіб з коронавірусом, померли 16 пацієнтів, одужало – 478 осіб.