Ізраїль завдав удару по "ХАМАС" у відповідь на запальні кулі

Ізраїль завдав удару по об'єктах "ХАМАС" в секторі Гази у відповідь на запальні кулі, запущені з палестинського анклаву.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю в Twitter, Reuters

Дослівно: "У відповідь на безперервні запуски повітряних запальних куль з Гази до Ізраїлю сьогодні ми тільки що завдали удару по військовому комплексу "ХАМАС" і місцю запуску ракет.

Місце запуску ракети знаходилося в цивільному районі, що ще раз підкреслює, наскільки "ХАМАС" наражає на небезпеку палестинських мирних жителів".

Деталі: Не було повідомлень про жертви або пошкодженнях в результаті удару.

Нагадаємо: 20 травня сектор Гази та Ізраїль домовилися про перемир'я після 11-денної війни.