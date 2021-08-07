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Ізраїль завдав удару по "ХАМАС" у відповідь на запальні кулі

Субота, 7 серпня 2021, 07:32

Ізраїль завдав удару по об'єктах "ХАМАС" в секторі Гази у відповідь на запальні кулі, запущені з палестинського анклаву.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю в Twitter, Reuters

Дослівно: "У відповідь на безперервні запуски повітряних запальних куль  з Гази до Ізраїлю сьогодні ми тільки що завдали удару по військовому комплексу "ХАМАС" і місцю запуску ракет.

Місце запуску ракети знаходилося в цивільному районі, що ще раз підкреслює, наскільки "ХАМАС" наражає на небезпеку палестинських мирних жителів".

Деталі: Не було повідомлень про жертви або пошкодженнях в результаті удару.

Нагадаємо: 20 травня сектор Гази та Ізраїль домовилися про перемир'я після 11-денної війни.

Теми: Ізраїль


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