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Израиль и ХАМАС договорились о перемирье

Четверг, 20 мая 2021, 22:58

Израиль и ХАМАС сообщили о заключении перемирия в секторе Газа в 2 часа ночи в пятницу (02:00 по Киеву).

Источник: Reuters, The Jerusalem Post

Детали: В Израиле прекратить огонь решили после соответствующего решения Кабинета министров. Чиновники одобрили предложение премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху.

Источник в египетской службе безопасности, чья страна выступала посредником между сторонами, заявил The Jerusalem Post, что стороны согласились на прекращение боевых действий, однако детали перемирия еще нужно проработать.

Позже изданию Reuters представитель ХАМАСа подтвердил, что в 2 часа ночи по местному времени начнется "взаимное и одновременное" перемирие в секторе Газы.

Предыстория:

  • 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
  • Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
  • С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия

Темы: Израильперемирие


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