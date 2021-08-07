Ляшко сказав, де можна отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 можна отримати у сімейного лікаря.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі каналу "1+1", передає Укрінформ

Пряма мова: "Міжнародні сертифікати про проведення вакцинації сьогодні доступні. Ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря або лікуючого лікаря після того, як вам провели щеплення два рази вакциною проти COVID-19.

У нас всі вакцини визнані ВООЗ, тому на кожну з них сімейний лікар вам видасть міжнародний сертифікат про проведення вакцинації".

Деталі: Він додав, що це свідоцтво не має бути обов'язково на жовтому папері, як вважають у деяких медзакладах.

"Не на жовтому бланку, як шукають. А роздруківка з печаткою лікаря і закладу. Все. Це міжнародний сертифікат, який визнається, оскільки він передбачений міжнародними медико-санітарними правилами", - сказав Ляшко.

Він додав, що ковідний електронний сертифікат введений ЄС додатково. Україна отримала технічне завдання до цього електронного застосунку і розробила свій.

Наразі після технічної експертизи український ковід-сертифікат повністю відповідає вимогам ЄС.

"Зараз завершується бета-тестування, дошліфовуються юридичні аспекти, і в українців буде ковідний сертифікат, аналогічний тому, що в ЄС. Тому нам для подорожей не потрібний буде міжнародний сертифікат, ми подорожуватимемо по електронному документу", - сказав Ляшко.