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COVID в Україні: понад тисячу нових випадків, але одужань більше

Субота, 7 серпня 2021, 08:16
COVID в Україні: понад тисячу нових випадків, але одужань більше
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 6 серпня в Україні зафіксовано 1054 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 534 особи, 20 хворих померло, одужало – 1 393 особи.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 72 дитини і 13 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 22 273 особи, методом ІФА – 9 628 осіб, експрес-тестами – 14 940 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

За весь час пандемії в Україні офіційно захворіло – 2 258 532 особи; одужало – 2 190 686 осіб; летальних випадків – 53 085; проведено ПЛР-тестувань – 11 509 815.

Що передувало5 серпня в Україні виявили 1081 новий випадок COVID-19 в Україні, госпіталізували 516 осіб, померли 16 пацієнтів, одужало – 478 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Українська правда
Теми: коронавірус
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