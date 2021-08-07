Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID в Україні: понад тисячу нових випадків, але одужань більше

Субота, 7 серпня 2021, 08:16
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 6 серпня в Україні зафіксовано 1054 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 534 особи, 20 хворих померло, одужало – 1 393 особи.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 72 дитини і 13 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 22 273 особи, методом ІФА – 9 628 осіб, експрес-тестами – 14 940 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

За весь час пандемії в Україні офіційно захворіло – 2 258 532 особи; одужало – 2 190 686 осіб; летальних випадків – 53 085; проведено ПЛР-тестувань – 11 509 815.

Що передувало5 серпня в Україні виявили 1081 новий випадок COVID-19 в Україні, госпіталізували 516 осіб, померли 16 пацієнтів, одужало – 478 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти вбили українського військового, ще одного поранено

Україна виграла першу в історії командну медаль у артистичному плаванні

Майже 99% важкого перебігу "Дельти" припадає на невакцинованих – санлікар

Боксер Хижняк, який програв бій за "золото", не згоден з рішенням судді

ОЗУ на Харківщині: підозрюваних, серед яких члени Нацкорпусу, взяли під варту

"Втрачене золото": Боксер Хижняк програв фінал Олімпіади і взяв "срібло"

Усі новини...
коронавірус
До грудня кількість смертей від COVID перевищить 5 мільйонів — прогноз
У світі — майже 700 тисяч випадків COVID-19, найбільше в США
У Києві за добу 164 хворих на COVID, одна людина померла
Останні новини
15:14
За добу до Литви не потрапив жоден нелегальний мігрант, їх повертають до Білорусі
15:08
Окупанти вбили українського військового, ще одного поранено
15:03
КШЕ: рішення РНБО по Укрзалізниці суперечить принципам корпоративного управління
14:54
Україна виграла першу в історії командну медаль у артистичному плаванні
14:35
На Волині жінка замовила колишнього чоловіка, щоб не повертати кредит
14:21
Майже 99% важкого перебігу "Дельти" припадає на невакцинованих – санлікар
14:00
Жителі Афін скаржаться на нестерпну якість повітря через лісові пожежі
13:48
Вперше за 25 років РФ не взяла олімпійське "золото" з художньої гімнастики
13:29
Експрем'єр Італії Конте очолив популістський "Рух 5 зірок"
13:16
Транш МВФ планують поділити на частини
Усі новини...