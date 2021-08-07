Новий рекорд вакцинації за добу, частково щеплених уже 4 мільйони

За добу 6 серпня в Україні проти COVID-19 щеплено рекордну кількість людей – 170 602.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Новий рекорд щеплень за добу! 170 602 людини вакциновано проти COVID-19 6 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 101 550 людей, повністю імунізовані – 69 052 людини".

Деталі: Протягом доби працювали 911 мобільних бригад, 2 705 пунктів щеплення та 316 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу – 4 055 090 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 353 218 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 408 308 щеплень.