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"Втрачене золото": Боксер Хижняк програв фінал Олімпіади і взяв "срібло"

Субота, 7 серпня 2021, 09:20
ФОТО НОК УКРАЇНИ ТА ОЛІМПІЙСЬКА КОМАНДА

Український боксер Олександр Хижняк завоював "срібло" на Олімпійських Іграх-2020 у вазі до 75 кг, програвши у фіналі представнику Бразилії, Еберту Соузі.

Джерело: Суспільне, УП

Деталі: У першому ж раунді український боксер пішов уперед і почав здобувати перевагу над Соузою. Українець майже не відпускав бразильця від канатів і наприкінці 3-хвилинки наніс кілька небезпечних ударів. Підсумок раунду – усі п'ять суддів віддали перемогу Хижнякові.

У другому раунді Хижняк продовжив тиснути на Соузу, бразилець намагався з усіх сил збити темп українця, але той одразу ж повертався до атак. Знову судді віддали перевагу Олександрові – українець гарантував собі перемогу за очкам, якби його не нокаутували.

У третьому раунді бій тривав у тому ж темпі, однак в середині раунду боксери пішли в жорсткий розмін ударами. Під час "рубки" Соуза вцілив у щелепу Хижняка лівим боковим і відправив у нокдаун.

Хижняк моментально піднявся на ноги, однак рефері вирішив навіть не відкривати рахунок "до десяти", а відразу присудив нокаут.

Це була не перша зустріч Хижняка та Соузи: вони двічі зустрічалися на турнірі в Болгарії (у 2019 та 2020 роках), двічі перемагав українець.

На шляху до фіналу Олімпійських ігор 26-річний Хижняк почергово вибив суперників з Японії, Домініканської Республіки та Філіппін.

Це п'яте "срібло" України на Олімпіаді-2020. Усього в України уже 16 медалей.

Для довідки: Хижняку 26 років, він представник Полтавської області у вазі до 75 кг.

Хижняк – чемпіон світу-2017 у середній вазі. Крім цього, на міжнародному рівні він вигравав Євро у 2017 році, а також дві медалі Європейських Ігор – у 2019 ("золото") та 2015 ("бронза").

Теми: Олімпіадаспорт


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