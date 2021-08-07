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Боксер Хижняк, який програв бій за "золото", не згоден з рішенням судді

Субота, 7 серпня 2021, 11:43
фото ФБУ

Боксер Олександр Хижняк, який у суботу взяв "срібло" Олімпіади, програвши у фіналі представнику Бразилії Еберту Соузі, не згоден з рішенням судді зупинити матч.

Джерело: Хижняк на пресконференції та у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Не згоден із рішенням судді, тому що він одразу зупинив поєдинок".

"Я себе гарно почував. Не скажу, що якийсь сильний удар пропустив, одразу ж піднявся і був готовий продовжувати поєдинок. Не було такого відчуття, що я пропустив серйозний удар. Одразу міг продовжити поєдинок, одразу встав і показував це судді. Не зрозумів, чому він так швидко зупинив поєдинок".

Деталі: Хижняк наголосив, що зупинятися на цьому не збирається і, скоріш за все, буде відбиратися і на наступну Олімпіаду, що відбудеться у Парижі у 2024 році.

"Трапилося, що трапилося. На все воля божа. Слава богу за все, хотілося перемогти. Наша ціль була – "золото" Олімпійських Ігор. Ціль ця не підкорилася. Напевно, нам потрібно ще раз пройти цей шлях і цю медаль зробити золотою", – додав українець.

Що передувало: Український боксер Олександр Хижняк завоював "срібло" на Олімпійських Іграх-2020 у вазі до 75 кг, програвши у фіналі представнику Бразилії, Еберту Соузі.

У третьому раунді Соуза відправив Хижняка у нокдаун. Українець моментально піднявся на ноги, однак рефері вирішив навіть не відкривати рахунок "до десяти", а відразу присудив нокаут.

Теми: Олімпіадаспорт


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