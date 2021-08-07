Україна виграла першу в історії командну медаль у артистичному плаванні

Збірна України взяла "бронзу" в командних змаганнях з артистичного плавання на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Джерело: Суспільне

Деталі: Українська збірна в складі Марти Фєдіної, Анастасії Савчук, Єлизавети Яхно, Владислави й Марини Алексіївих, Аліни Шинкаренко, Ксенії Сидоренко та Катерини Резнік здобули першу в історії України командну медаль у артистичному плаванні.

Змагання в довільній програмі українки розпочинали в статусі фавориток на "бронзу". Після технічної програми збірна посідала третє місце, поступаючись командам ОКР і Китаю та випереджаючи Японію на 0.9 бала.

У змаганнях узяли участь дев'ять команд. У фінальний день вони мали виконати довільну програму: оцінка за неї додавалася до результатів технічної програми, що відбулася день тому. За сумою балів і визначали призерок.

Ще одна історична «бронза» в артистичному плаванні на #Олімпіаді @Tokyo2020! Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно, ваша командна робота вражає! 🇺🇦 пишається вами! pic.twitter.com/CBf8qxkZnK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2021

У своєму фінальному виході Україна успішно впоралася з програмою та заробила високі 96.0333 бала. Почувши оцінки, синхроністки закричали від здивування. За 96 зазвичай отримують китаянки та ОКР.

З сумою 190.3018 українки втрималися на третьому місці, забезпечивши відрив від Японії вже в майже два очки.

Нагорода синхроністок стала 17-ю на рахунку України на цих Іграх у Токіо.

Що передувало: До цього в Токіо Україна вже здобула одну "бронзу" в цьому виді спорту: у змаганнях дуетів до трійки ввійшли Марта Фєдіна та Анастасія Савчук. Це стало першою олімпійською медаллю збірної загалом у артистичному плаванні.