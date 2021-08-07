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У Києві попрощалися з Євгеном Марчуком

Субота, 7 серпня 2021, 20:46
Фото Руслана Канюки, "День"

У Києві 7 серпня попрощалися з першим головою Служби безпеки України, четвертим прем’єр-міністром України, колишнім міністром оборони і секретарем РНБО Євгеном Марчуком.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Церемонія прощання пройшла у будинку офіційних прийомів на вулиці Грушевського, 22.

Відспівування померлого відбулося у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі у колі близьких людей.

Євгена Марчука поховали з військовими почестями на столичному Байковому кладовищі.

Нагадаємо: Український державний діяч Євген Марчук помер 5 серпня, в нього зупинилося серце після перенесеної коронавірусної хвороби.

Теми: Україна


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