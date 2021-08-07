У Києві попрощалися з Євгеном Марчуком
Субота, 7 серпня 2021, 20:46
У Києві 7 серпня попрощалися з першим головою Служби безпеки України, четвертим прем’єр-міністром України, колишнім міністром оборони і секретарем РНБО Євгеном Марчуком.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Церемонія прощання пройшла у будинку офіційних прийомів на вулиці Грушевського, 22.
Відспівування померлого відбулося у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі у колі близьких людей.
Євгена Марчука поховали з військовими почестями на столичному Байковому кладовищі.
Нагадаємо: Український державний діяч Євген Марчук помер 5 серпня, в нього зупинилося серце після перенесеної коронавірусної хвороби.