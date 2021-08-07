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Пожежі в Туреччині: в районі Анталії почалися зливи, це допомогло вогнеборцям

Субота, 7 серпня 2021, 20:59
Пожежі в Туреччині: в районі Анталії почалися зливи, це допомогло вогнеборцям
Фото: milliyet

Турецьким пожежникам та рятувальникам вдалося взяти під контроль лісові пожежі в районі курортного міста Анталья, цьому посприяли опади.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ

Деталі: Очікується, що проливні дощі в регіоні не зупиняться як мінімум протягом суботи.

У той же час ситуація залишається складною в районі міста Мугла на південному заході країни. У трьох передмістях цього населеного пункту через природні пожежі оголошено евакуацію.

За словами міністра сільського і лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемерлі, зараз в п'яти провінціях країни налічується 13 вогнищ загоряння.

Нагадаємо:

  • У Греції, Туреччині та Італії триває боротьба з масштабними лісовими пожежами, у Туреччині вже 8 загиблих.

"Українська правда" в Threads

Теми: пожежаТуреччина
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