Пожежі в Туреччині: в районі Анталії почалися зливи, це допомогло вогнеборцям
Субота, 7 серпня 2021, 20:59
Турецьким пожежникам та рятувальникам вдалося взяти під контроль лісові пожежі в районі курортного міста Анталья, цьому посприяли опади.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ
Деталі: Очікується, що проливні дощі в регіоні не зупиняться як мінімум протягом суботи.
У той же час ситуація залишається складною в районі міста Мугла на південному заході країни. У трьох передмістях цього населеного пункту через природні пожежі оголошено евакуацію.
За словами міністра сільського і лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемерлі, зараз в п'яти провінціях країни налічується 13 вогнищ загоряння.
Нагадаємо:
- У Греції, Туреччині та Італії триває боротьба з масштабними лісовими пожежами, у Туреччині вже 8 загиблих.