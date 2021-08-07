Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США через новий сплеск коронавірусу лікарні працюють на межі можливостей

Субота, 7 серпня 2021, 22:33
У США через новий сплеск коронавірусу лікарні працюють на межі можливостей
Фото: Alberto Giuliani

Лікарні у Сполучених Штатах б'ють на сполох через різке збільшення кількості хворих Covid-19, яким потрібна госпіталізація. Серед заражених – велика кількість невакцинованих людей, а також дітей.

Джерело: USA Today

Деталі: За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, кількість Covid-госпіталізацій збільшилася більш ніж утричі протягом місяця – з приблизно з 12 тис. до майже 43 тис.

Генеральний директор Асоціації лікарень Флориди Мері Мейхью пояснила пікову кількість госпіталізацій поширенням мутації коронавірусу "Дельта" серед невакцинованих громадян. За її словами, у багатьох містах лікарні потерпають від напливу хворих,  деякі з них вже фіксують рекордну кількість госпіталізацій.

У Техасі лікарні також готуються до чергового сплеску вірусу, відділення невідкладної допомоги вже задіяні на повну потужність, а в одній з медустанов закінчилися місця у палатах, тож пацієнтів розміщують прямо у коридорах й залах очікування.

Директор з питань охорони здоров'я округу Лос-Анджелес Барбара Феррер пояснила, що невакциновані люди у 19 разів уразливіші до коронавірусу, ніж щеплені.

Представники галузі охорони здоров'я розповіли, що й педіатричні лікарні можуть зіткнутися з кризою, оскільки кількість випадків захворювання також зростає і серед дітей. Президент Американської академії педіатрії доктор Лі Савіо Бірс сказав, що дитячі лікарні в деяких районах країни швидко заповнюються. Департамент охорони здоров'я штату Теннессі прогнозує, що педіатрії штату будуть повністю заповнені вже до кінця наступного тижня.

Нагадаємо:

  • Кількість  нових випадків COVID-19 в США досягла шестимісячного максимуму, 4 серпня в країні зафіксували понад 100 тисяч випадків зараження.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАкоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
США
Білий дім: США активно розглядають питання про касетні боєприпаси для України
У Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
Останні новини
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
Усі новини...
Реклама: