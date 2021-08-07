У США через новий сплеск коронавірусу лікарні працюють на межі можливостей

Лікарні у Сполучених Штатах б'ють на сполох через різке збільшення кількості хворих Covid-19, яким потрібна госпіталізація. Серед заражених – велика кількість невакцинованих людей, а також дітей.

Джерело: USA Today

Деталі: За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, кількість Covid-госпіталізацій збільшилася більш ніж утричі протягом місяця – з приблизно з 12 тис. до майже 43 тис.

Генеральний директор Асоціації лікарень Флориди Мері Мейхью пояснила пікову кількість госпіталізацій поширенням мутації коронавірусу "Дельта" серед невакцинованих громадян. За її словами, у багатьох містах лікарні потерпають від напливу хворих, деякі з них вже фіксують рекордну кількість госпіталізацій.

У Техасі лікарні також готуються до чергового сплеску вірусу, відділення невідкладної допомоги вже задіяні на повну потужність, а в одній з медустанов закінчилися місця у палатах, тож пацієнтів розміщують прямо у коридорах й залах очікування.

Директор з питань охорони здоров'я округу Лос-Анджелес Барбара Феррер пояснила, що невакциновані люди у 19 разів уразливіші до коронавірусу, ніж щеплені.

Представники галузі охорони здоров'я розповіли, що й педіатричні лікарні можуть зіткнутися з кризою, оскільки кількість випадків захворювання також зростає і серед дітей. Президент Американської академії педіатрії доктор Лі Савіо Бірс сказав, що дитячі лікарні в деяких районах країни швидко заповнюються. Департамент охорони здоров'я штату Теннессі прогнозує, що педіатрії штату будуть повністю заповнені вже до кінця наступного тижня.

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