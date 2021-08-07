Стало відоме ім’я молодого українського військового, який загинув біля Пісків
У суботу, 7 серпня, на сході України внаслідок обстрілу гібридними військами РФ 32-річний молодший сержант ЗСУ Ярослав Семеняка отримав поранення, несумісні з життям.
Джерело: повідомлення сумської Облдержадміністрації
Дослівно: "У зоні ООС загинув наш земляк – 32-річний боєць із Конотопського району Ярослав Семеняка".
Деталі: У напрямку селища Піски російські найманці обстріляли позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.
Серед іншого, гібридні війська РФ випустили протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям – здійснював відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у Пісках. Внаслідок ворожого вогню один український захисник – Ярослав Семеняка – отримав поранення, несумісні з життям. Ще один військовий дістав поранення, його стан - середньої важкості.
Загиблий військовослужбовець був родом з Конотопського району Сумщини, служив за контрактом з червня 2020 року, мав звання молодший сержант.