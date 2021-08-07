Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стало відоме ім’я молодого українського військового, який загинув біля Пісків

Субота, 7 серпня 2021, 23:35

У суботу, 7 серпня, на сході України внаслідок обстрілу гібридними військами РФ 32-річний молодший сержант ЗСУ Ярослав Семеняка отримав поранення, несумісні з життям.

Джерело: повідомлення сумської Облдержадміністрації

Дослівно: "У зоні ООС загинув наш земляк – 32-річний боєць із Конотопського району Ярослав Семеняка".

Деталі: У напрямку селища Піски російські найманці обстріляли позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.

Серед іншого, гібридні війська РФ випустили протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям – здійснював відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у Пісках. Внаслідок ворожого вогню один український захисник – Ярослав Семеняка – отримав поранення, несумісні з життям. Ще один військовий дістав поранення, його стан - середньої важкості.

Загиблий військовослужбовець був родом з Конотопського району Сумщини, служив за контрактом з червня 2020 року, мав звання молодший сержант.

Українська правда
Теми: війнаРосіяДонбасокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Велосипедистка Старікова виборола "срібло" на Олімпіаді в Токіо

У Мінську вимагають прибрати з "найкращих полиць" магазинів товари з України, Литви і Польщі

Біля Тернополя з рейок зійшов пасажирський потяг

Стало відоме ім’я молодого українського військового, який загинув біля Пісків

У США через новий сплеск коронавірусу лікарні працюють на межі можливостей

У МОЗ розповіли, коли вакцинуватися тим, хто перехворів коронавірусом

Усі новини...
війна
У штабі розповіли, за яких обставин російські окупанти вбили українського бійця
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, втрат немає
"Департаменти війни" також створять в СБУ і поліції - Венедіктова
Останні новини
07:08
Катування Луценка і Вербицького: підозрювані вийшли із СІЗО
06:35
Україна 12 в Європі за поширенням коронавірусу і 5 за добовою смертністю
05:54
Велосипедистка Старікова виборола "срібло" на Олімпіаді в Токіо
04:51
Авіаудари США знищили понад 200 бойовиків "Талібану"
03:48
Чекаємо результатів досліджень – головний санлікар про третю дозу COVID-вакцини
02:48
На Одещині 10-річну дитину вбило струмом
02:07
Військові США завдали авіаударів по позиціях "Талібану"
01:24
У Мінську вимагають прибрати з "найкращих полиць" магазинів товари з України, Литви і Польщі
00:36
Таліби захопили ще одну столицю афганської провінції
00:10
Біля Тернополя з рейок зійшов пасажирський потяг
Усі новини...