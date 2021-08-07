Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відоме ім’я молодого українського військового, який загинув біля Пісків

Субота, 7 серпня 2021, 23:35
Стало відоме ім’я молодого українського військового, який загинув біля Пісків

У суботу, 7 серпня, на сході України внаслідок обстрілу гібридними військами РФ 32-річний молодший сержант ЗСУ Ярослав Семеняка отримав поранення, несумісні з життям.

Джерело: повідомлення сумської Облдержадміністрації

Дослівно: "У зоні ООС загинув наш земляк – 32-річний боєць із Конотопського району Ярослав Семеняка".

Деталі: У напрямку селища Піски російські найманці обстріляли позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.

Серед іншого, гібридні війська РФ випустили протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям – здійснював відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у Пісках. Внаслідок ворожого вогню один український захисник – Ярослав Семеняка – отримав поранення, несумісні з життям. Ще один військовий дістав поранення, його стан - середньої важкості.

Загиблий військовослужбовець був родом з Конотопського району Сумщини, служив за контрактом з червня 2020 року, мав звання молодший сержант.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаРосіяДонбасокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
війна
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії
Білий дім: Гарантії безпеки для України досі не узгоджені
Останні новини
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
Усі новини...
Реклама: