Стало відоме ім’я молодого українського військового, який загинув біля Пісків

У суботу, 7 серпня, на сході України внаслідок обстрілу гібридними військами РФ 32-річний молодший сержант ЗСУ Ярослав Семеняка отримав поранення, несумісні з життям.

Джерело: повідомлення сумської Облдержадміністрації

Дослівно: "У зоні ООС загинув наш земляк – 32-річний боєць із Конотопського району Ярослав Семеняка".

Деталі: У напрямку селища Піски російські найманці обстріляли позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.

Серед іншого, гібридні війська РФ випустили протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям – здійснював відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у Пісках. Внаслідок ворожого вогню один український захисник – Ярослав Семеняка – отримав поранення, несумісні з життям. Ще один військовий дістав поранення, його стан - середньої важкості.

Загиблий військовослужбовець був родом з Конотопського району Сумщини, служив за контрактом з червня 2020 року, мав звання молодший сержант.