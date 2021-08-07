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У штабі розповіли, за яких обставин російські окупанти вбили українського бійця

Субота, 7 серпня 2021, 17:24
У штабі розповіли, за яких обставин російські окупанти вбили українського бійця

Російсько-окупаційні війська 7 серпня у напряму Пісків здійснили обстріл, внаслідок якого один український боєць був вбитий, і ще один отримав поранення.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Повідомляється, що у напрямку селища Піски російські найманці обстріляли позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.

Серед іншого, гібридні війська РФ випустили протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям – здійснював відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у Пісках. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Ще один військовий дістав поранення, його стан - середньої важкості.

Крім того, поблизу населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Дослівно: "На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм".

Українська правда

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Теми: війнаРосіяДонбасОРДЛО
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