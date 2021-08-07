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Силовики затримали ймовірного бойовика з ОРДЛО

Субота, 7 серпня 2021, 23:56
Ілюстративне фото

Нацгвардійці на одному з блокпостів затримали особу, підозрювану в причетності до незаконних збройних формувань на Донбасі.  

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зазначається, підрозділи Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил щодня здійснюють ізоляційно-обмежувальні заходи на мобільних та стаціонарних блокпостах з метою недопущення незаконного обігу зброї, боєприпасів, наркотичних речовин та для виявлення осіб, які порушили закони України.

Протягом тижня силовики перевірили близько 33 тисяч транспортних засобів та 56 тисяч осіб.

Дослівно: "За результатами перевірок було виявлено 108 адміністративних правопорушень, за підозрою у скоєнні кримінальних злочинів затримано 7 осіб. Зокрема, гвардійці затримали 1 особу, підозрювану у причетності до незаконних збройних формувань".

Українська правда
Теми: ОРДЛОтероризмДонбас


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