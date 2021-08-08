У Мінську вимагають прибрати з "найкращих полиць" магазинів товари з України, Литви і Польщі

Голова Мінського міськвиконкому Володимир Кухарєв вважає за потрібне прибрати з полиць білоруських магазинів товари з України, Польщі та Литви.

Джерело: Sb.by

Пряма мова Кухарєва: "Сьогодні низка країн ввела проти нас санкції – Україна, Литва, Польща – і їх товари (цукерки, здоби, чай, печиво) знаходяться в магазинах на найкращих полицях! При цьому вітчизняні треба пошукати.

Тому ми поставили перед мережами питання: або ситуація змінюється, або ми вживатимемо заходів. І, я думаю, таке рішення має бути прийняте на рівні всієї країни".

Передісторія:

Кабінет міністрів із 29 травня заборонив повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі, використовувати повітряний простір України.

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