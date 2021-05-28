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Україна закрила повітряний простір для літаків, зареєстрованих у Білорусі

П'ятниця, 28 травня 2021, 11:06

Кабінет міністрів із 29 травня заборонив повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі, використовувати повітряний простір України.

Джерело: співрозмовники Української правди в уряді, Мінінфраструктури

Дослівно: "Уряд посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній.

З 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року запроваджується заборона на: використання повітряного простору України повітряним суднам, зареєстрованим в реєстрах Республіки Білорусь".

Деталі: За словами джерел УП, кінцевої дати закінчення обмежень не встановлено.

Кабмін також доручив Мінінфраструктури, МЗС  та "Украероруху" поінформувати про це Білорусь.

Наразі команда Мінінфраструктури спільно з МЗС напрацьовують оперативні рішення, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути.

Передісторія: 

  • Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
  • Кабінет міністрів України також вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.
  • Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

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Українська правда
Теми: БілорусьУкраїнаавіа


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