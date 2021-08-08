Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Велосипедистка Старікова виборола "срібло" на Олімпіаді в Токіо

Неділя, 8 серпня 2021, 05:54
Велосипедистка Старікова виборола срібло на Олімпіаді в Токіо
ФОТО: sport.ua

Українська велосипедистка Олена Старікова здобула срібну медаль у спринту з велотреку на Олімпіаді в Токіо.

Джерело: пряма трансляція Олімпійських Ігор-2020

Деталі: Старікова обігнала Лі Вай Цзе (Гонконг) в обох гонках півфіналу і вийшла у фінал.

У першому фінальному заїзді Олена Старікова програла 0,06 секунди канадійці Келсі Мітчелл.

У другому заїзді Мітчелл також обігнала Старікову.

Поступившись спортсменці з Канади, українка здобула срібну медаль.

Що передувало: Одразу дві українки Олена Старікова та Любов Басова виступили у фіналі велотреку Олімпіади-2020, проте залишилися без нагород.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадаспортУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Олімпіада
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Останні новини
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
Усі новини...
Реклама: