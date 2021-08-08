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Велосипедистка Старікова виборола "срібло" на Олімпіаді в Токіо

Неділя, 8 серпня 2021, 05:54
ФОТО: sport.ua

Українська велосипедистка Олена Старікова здобула срібну медаль у спринту з велотреку на Олімпіаді в Токіо.

Джерело: пряма трансляція Олімпійських Ігор-2020

Деталі: Старікова обігнала Лі Вай Цзе (Гонконг) в обох гонках півфіналу і вийшла у фінал.

У першому фінальному заїзді Олена Старікова програла 0,06 секунди канадійці Келсі Мітчелл.

У другому заїзді Мітчелл також обігнала Старікову.

Поступившись спортсменці з Канади, українка здобула срібну медаль.

Що передувало: Одразу дві українки Олена Старікова та Любов Басова виступили у фіналі велотреку Олімпіади-2020, проте залишилися без нагород.

Українська правда
Теми: ОлімпіадаспортУкраїна


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