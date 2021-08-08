Україна 12 в Європі за поширенням коронавірусу і 5 за добовою смертністю

За добу 6 серпня у світі діагностували понад 569 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Бразилії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 68 тисяч, в Індії – понад 43 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – понад 39 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індонезія і Британія.

Україна серед країн світу займає 49 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 12 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Франція, Росія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Франція, Україна у цьому рейтингу – на 5 місці.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 182 340 322 особи. Наразі нараховується понад 16 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 299 649 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 6 серпня в Україні зафіксовано 1054 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 534 особи, 20 хворих померло, одужало – 1 393 особи.