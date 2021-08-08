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Коронавірус: в Україні ще 619 заражень та сотні госпіталізацій

Неділя, 8 серпня 2021, 08:14
Коронавірус: в Україні ще 619 заражень та сотні госпіталізацій

За добу 7 серпня в Україні зафіксовано 619 нових випадків Covid, при цьому 10 хворих померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед 619 нових заражень 45 – діти.

Також протягом суботи госпіталізували 561 хвору особу, летальних випадків – 10, одужали – 235 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), місті Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.

Здійснено 33 089 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 18 276, методом ІФА – 2 923), досліджень експрес-тестами на антиген – 11 890.

Нагадаємо:

  • 6 серпня в Україні було зафіксовано 1054 нових випадків COVID, госпіталізовано 534 особи, 20 хворих померло, одужало – 1 393 особи.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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