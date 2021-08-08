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Бойові дії на сході: один військовий загинув, ще двоє дістали поранень

Неділя, 8 серпня 2021, 09:28

Протягом минулої доби, 7 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ двоє українських бійців зазнали поранення, ще один був вбитий.

Джерело: ранкове зведення штабу

Дослівно: "Внаслідок ворожого вогню (7 серпня - УП) один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Ще двоє військових дістали поранення. Стан здоров’я одного воїна – важкий. Іншого – задовільний. На обстріли збройних формувань Російської Федерації наші захисники відкривали вогонь у відповідь".

Деталі: У суботу у напрямку селища Піски російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Невельського противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Кримського російські окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-4 окупанти вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Водночас з початку доби 8 серпня гібридні війська РФ вогонь не відкривали.

Нагадаємо:

  • 7 серпня на сході України поблизу Пісків внаслідок обстрілу ворогом 32-річний молодший сержант ЗСУ Ярослав Семеняка отримав поранення, несумісні з життям.

Українська правда
Теми: війнаОРДЛОРосія


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