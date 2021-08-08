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У пам'ять про Олександра Ройтбурда: Мінкульт обіцяє втілити в життя мрію митця

Неділя, 8 серпня 2021, 10:18

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував смерть відомого українського художника Олександра Ройтбурда і розповів про плани створення нового музею.

Джерело: Ткаченко у Telegram

Деталі: За словами міністра, Ройтбурд останнім часом погано почувався, проте працював, а також мріяв про створення в Одесі музею сучасного мистецтва.

Дослівно: "З життя пішов геній та надзвичайна людина. Він закохав у мистецтво сотні тисяч людей. Пригадую, як буквально нещодавно ми проходили залами Його музею, він натхненно розповідав про виставку сучасного мистецтва, яка от-от розпочнеться, планували, а сьогодні Великого Митця більше немає з нами.

Останнім часом він хворів. Але не втрачав силу духу, почуття гумору та мав великі плани – не тільки розбудови та реставрації Одеського художнього музею. Нещодавно надав документи в міністерство щодо реставраційних робіт… А ще – горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Втілити його мрію у життя тепер мусимо ми всі. У його пам’ять".

Нагадаємо:

  • У неділю, 8 серпня, стало відомо, що Олександр Ройтбурд помер. Йому було 59 років.
  • Митець довгий час хворів, мав ускладнення після коронавірусної хвороби, яку переніс навесні.

Знати більше:

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Українська правда
Теми: музеї


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