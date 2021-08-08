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Помер художник Олександр Ройтбурд

Неділя, 8 серпня 2021, 08:50

Відомий український художник Олександр Ройтбурд помер, йому було 59 років.

Джерело: журналістка Катерина Сергацкова у Facebook

Деталі: Ройтбурд був керівником Одеського художнього музею.

Про те, що митець пішов з життя, також написав український режисер та колишній політв’язень Олег Сенцов.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко після звістки про смерть Олександра Ройтбурда розповів про нещодавню зустріч з художником та його мрію створити музей сучасного мистецтва в Одесі.

Олександр Ройтбурд довгий час хворів, мав ускладнення після коронавірусної хвороби, яку переніс навесні.

Нагадаємо:

Олександр Ройтбурд вів тривалу боротьбу за посаду керівника Одеського художнього музею, ще у 2017 році він виграв відповідний конкурс, проте чиновники чинили цьому опір. Лише у грудні 2020 року художник остаточно отримав можливість керувати музеєм.

Знати більше:

Олександр Ройтбурд: За час карантину я побачив органічну суміш паніки, параної та анархічного пофігізму

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Українська правда
Теми: Одесамузеї


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