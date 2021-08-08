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Катування Луценка і Вербицького: одного з підозрюваних повернули за ґрати

Неділя, 8 серпня 2021, 14:42
Сергій Мисливий, Фото: Insider

Печерський суд Києва у неділю, 8 серпня, обвинуваченого у справі викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка - Сергія Мисливого - взяв під варту.

Джерело: журналістка Тетяна Безрук у Facebook

Пряма мова: "Щойно Печерський суд Києва взяв обвинуваченого у справі викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка Сергія Мисливого під варту. Це нова підозра за ч.3 ст.27 - "організатор злочинного угрупування".

Деталі: Раніше Мисливий разом із іншим обвинуваченим у справі - Іваном Новотним - вийшли із Лукянівського СІЗО по іншій підозрі.

Передісторія: Журналістка Ольга Кудецька розповіла, що судді у справі викрадення та катування Ігоря Луценка і Юрія Вербицького вирішили "сходити дружно у відпустку" саме тоді, коли закінчувався запобіжний захід у двох обвинувачених – Сергія Мисливого та Івана Новотного. Їм інкримінували участь у злочинній організації та, власне, виконання злочину.

Мисливий та Новотний перебували у розшуку, затримали їх лише у березні 2020 року.

Нагадаємо:

  • У січні 2014 року у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
  • У МВС заявляли, що активні учасники викрадення Луценка і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення – громадянин Неживов.

Українська правда
Теми: судМайдан


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