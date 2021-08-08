Катування Луценка і Вербицького: одного з підозрюваних повернули за ґрати

Печерський суд Києва у неділю, 8 серпня, обвинуваченого у справі викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка - Сергія Мисливого - взяв під варту.

Джерело: журналістка Тетяна Безрук у Facebook

Пряма мова: "Щойно Печерський суд Києва взяв обвинуваченого у справі викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка Сергія Мисливого під варту. Це нова підозра за ч.3 ст.27 - "організатор злочинного угрупування".

Деталі: Раніше Мисливий разом із іншим обвинуваченим у справі - Іваном Новотним - вийшли із Лукянівського СІЗО по іншій підозрі.

Передісторія: Журналістка Ольга Кудецька розповіла, що судді у справі викрадення та катування Ігоря Луценка і Юрія Вербицького вирішили "сходити дружно у відпустку" саме тоді, коли закінчувався запобіжний захід у двох обвинувачених – Сергія Мисливого та Івана Новотного. Їм інкримінували участь у злочинній організації та, власне, виконання злочину.

Мисливий та Новотний перебували у розшуку, затримали їх лише у березні 2020 року.

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