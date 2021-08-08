Катування Луценка і Вербицького: підозрювані вийшли із СІЗО
Підозрювані у справі викрадення, катування Ігоря Луценка і Юрія Вербицького вийшли із СІЗО.
Джерело: журналістка Ольга Худецька у facebook
Пряма мова: "Судді у справі викрадення, катування Ігоря Луценка і Юрія Вербицького вирішили сходить дружно у відпустку саме тоді, коли закінчувався запобіжний у двох обвинувачених – Сергія Мисливого та Івана Новотного. Їм інкримінували участь у злочинній організації та, власне, виконання злочину.
Обидва були в розшуку, і затримані лише у березні 2020. Дива поки що не сталось, обидва вийшли".
Деталі: Журналістка зауважила, що Новотного випустили о 00:01 – як тільки сплив термін запобіжного заходу.
"А от Мисливого ми знайшли в Печерському суді - він отримав нову підозру від ДБР і прокурорів, і суд тепер вирішує, чи брати його знов під варту вже за новою підозрою", – написала Худецька.
Обоє підозрюваних були в розшуку і затримані у березні 2020.
Передісторія:
- У січні 2014 року у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
- У МВС заявляли, що активні учасники викрадення Луценка і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення – громадянин Неживов.
- 10 березня 2020 року правоохоронці затримали учасника організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.
- 12 березня 2020 року слідчі ДБР спільно з СБУ затримали ще одного підозрюваного в участі у цій злочинній організації.