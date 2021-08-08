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Катування Луценка і Вербицького: підозрювані вийшли із СІЗО

Неділя, 8 серпня 2021, 07:08
Катування Луценка і Вербицького: підозрювані вийшли із СІЗО
ФОТО: 24tv.ua

Підозрювані у справі викрадення, катування Ігоря Луценка і Юрія Вербицького вийшли із СІЗО.

Джерело: журналістка Ольга Худецька у facebook

Пряма мова: "Судді у справі викрадення, катування Ігоря Луценка і Юрія Вербицького вирішили сходить дружно у відпустку саме тоді, коли закінчувався запобіжний у двох обвинувачених – Сергія Мисливого та Івана Новотного. Їм інкримінували участь у злочинній організації та, власне, виконання злочину.

Обидва були в розшуку, і затримані лише у березні 2020. Дива поки що не сталось, обидва вийшли".

Деталі: Журналістка зауважила, що Новотного випустили о 00:01 – як тільки сплив термін запобіжного заходу.

"А от Мисливого ми знайшли в Печерському суді - він отримав нову підозру від ДБР і прокурорів, і суд тепер вирішує, чи брати його знов під варту вже за новою підозрою", – написала Худецька.

Обоє підозрюваних були в розшуку і затримані у березні 2020.

Передісторія:

  • У січні 2014 року у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
  • У МВС заявляли, що активні учасники викрадення Луценка і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення – громадянин Неживов.
  • 10 березня 2020 року правоохоронці затримали учасника організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.
  • 12 березня 2020 року слідчі ДБР спільно з СБУ затримали ще одного підозрюваного в участі у цій злочинній організації.

Українська правда

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Теми: СІЗОМайдан
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