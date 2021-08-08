Катування Луценка і Вербицького: підозрювані вийшли із СІЗО

Підозрювані у справі викрадення, катування Ігоря Луценка і Юрія Вербицького вийшли із СІЗО.

Джерело: журналістка Ольга Худецька у facebook

Пряма мова: "Судді у справі викрадення, катування Ігоря Луценка і Юрія Вербицького вирішили сходить дружно у відпустку саме тоді, коли закінчувався запобіжний у двох обвинувачених – Сергія Мисливого та Івана Новотного. Їм інкримінували участь у злочинній організації та, власне, виконання злочину.

Обидва були в розшуку, і затримані лише у березні 2020. Дива поки що не сталось, обидва вийшли".

Деталі: Журналістка зауважила, що Новотного випустили о 00:01 – як тільки сплив термін запобіжного заходу.

"А от Мисливого ми знайшли в Печерському суді - він отримав нову підозру від ДБР і прокурорів, і суд тепер вирішує, чи брати його знов під варту вже за новою підозрою", – написала Худецька.

Обоє підозрюваних були в розшуку і затримані у березні 2020.

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