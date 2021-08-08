У Міноборони нагадали Магучіх про агресію РФ: накладає обмеження

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголошує, що російсько-українська війна накладає певні обмеження на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях.

Джерело: Маляр у Facebook

Деталі: Заступниця міністра прокоментувала фото бронзової призерки Олімпійських ігор українки Ярослави Магучіх зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступала від команди Олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участь в Олімпіаді на виконання рішення спортивного арбітражного суду).

Вона підтвердила, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ. До складу української збірної ввійшли 60 армійських спортсменів.

Дослівно: "Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність.

Вірне слідування спортивним традиціям, приміром – фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає".

Тобто, необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об'єктом інформаційних спецоперацій ворога".

Більше деталей: Разом з тим, Маляр попросила припинити цькування Ярослави, доки вона сама не дасть пояснення щодо спільних фото з росіянкою. Заступниця міністра додала, що в неї запланована зустріч із Магучіх, щойно та повернеться з Токіо.

Present and future of high jump ✌🏻 pic.twitter.com/UZiKV1yuo3 — Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) August 7, 2021

Що передувало: 7 серпня українка Ярослава Магучіх завоювала "бронзу" на Олімпіаді у фіналі жіночих стрибків у висоту. "Золото" взяла представниця ОКР Марія Ласіцкене. Після змагань Магучіх і Ласіцкене обійнялися.