Українка Магучіх стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020

Лідерка світового сезону зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучіх виступила на Олімпіаді у фіналі жіночих стрибків у висоту та завоювала "бронзу".

Джерело: Суспільне

Деталі: У фінал жіночих стрибків у висоту вийшли представниці України Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. У підсумку Україна виборола лише одну медаль. Ярослава Магучіх - бронзова призерка Олімпіади у Токіо.

У кваліфікації Геращенко та Левченко мали проблеми з висотою 1.95 метри, взявши її з третьої спроби. Магучіх одного разу не подолала висоту 1.90 метри.

Саме Магучіх була однією із головних претенденток на перемогу у стрибках у висоту. Вона підходила до Олімпійських Ігрор у якості лідерки сезону за подоланої висотою - 2.03 метри.

Головними претендентками українських стрибунок у боротьбі за медалі були американка Вешті Каннінгем, австралійка Нікола Макдермотт, а також представниця ОКР Марія Ласіцкене. Саме ці три спортсмени разом із Магучіх подолали планку у 2.00 метри у 2021 році.

Першою зі стрибків у висоту вибула шведка Мая Нільссон. Взявши планку 1.95 у кваліфікації, шведська стрибунка поступилася вже за підсумками виступів на висоті 1.88 метри. Магучіх, Левченко та Геращенко підходили до висоти 1.93 метри без жодної хиби, причому Ярослава стартову висоту 1.84 метри пропускала.

З висотою 1.93 метри з першої спроби впоралися сім спортсменок, серед них – Магучіх і Геращенко. Левченко знадобився для цього ще один стрибок. На цій стадії ніхто зі стрибунок змагання не покинув - усі подолали 1.93 метри.

А ось на 1.96 метри змагання покинули одразу три стрибунки - німкеня Марі-Лоуренс Юнгфляйш, полячка Каміла Ліцвінко та болгарка Мірела Демірева. Ярославі Магучіх та Юлії Левченко знадобилися додаткові спроби, а ось Ірина Геращенко та Нікола МакДермотт стали єдиними, хто подолав її одразу ж.

1.98 метри виявилася складними для Юлії Левченко та Ярослави Магучіх. Магучіх змогла подолати її лише з третьої спроби, а ось Левченко після двох спроб перенесла на 2.00 метри і не взяла цю висоту. Ірина Геращенко не використала один стрибок, але з другого подолала її, оновивши власний рекорд сезону.

До 2.00 метри з подоланою висотою 1.98 м підійшли чотири спортсменки - австралійка Макдермотт, представниця ОКР Ласіцкене. І дві українки - Геращенко та Магучіх - одна з них точно гарантувала медаль Олімпіади.

2.00 метри з першої спроби взяла Макдермотт. Ласіцкене та Магучіх - з другої. А ось Геращенко не використала жодної спроби - у трійці залишилася Ярослава Магучіх.

2.02 метри в лідери вийшла представниця ОКР Марія Ласіцкене (виборола "золото"). Макдермотт та Магучіх її не подолали одразу, проте австралійка взяла її з другої спроби, а ось українка перенесла на 2.04 метри.

2.04 з першої спроби не взяла жодна із стрибунок. При цьому для Магучіх це була друга спроба - залишалася ще одна. Другий раунд - Макдермотт не взяла висоту, так само, як і Магучіх.

Фото Ділана Мартінеса, Reuters

Що передувало: Збірна України взяла "бронзу" в командних змаганнях з артистичного плавання на Олімпіаді-2020 у Токіо.

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