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Соратниця Навального Соболь виїхала з Росії – росЗМІ

Неділя, 8 серпня 2021, 22:23
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Колишня юристка Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь, засуджена за двома статтями КК, залишила Росію.

Джерело: ТАСС та Інтерфакс із посиланням на джерела

Пряма мова джерела ТАСС у правоохоронних органах: "Любов Соболь полетіла з Росії. За деякими даними, вона вилетіла до Стамбулу. Можливо, звідти вона перебереться в якусь третю країну".

Деталі: За його словами, Соболь безперешкодно залишила російську територію тому, що її вирок не набув законної сили.

"З одного боку, її вирок був оголошений, і запобіжний захід з неї у вигляді заборони певних дій було знято. З іншого, вирок законної сили не набув, а значить, вона нічим в момент вильоту з РФ не була обмежена", - зазначило джерело.

За словами співрозмовника, тепер суд за клопотанням ФСВП може посилити Соболь покарання, в тому числі замінити його на позбавлення волі.

Коментарів адвоката Соболь Володимира Вороніна і її самої агентство поки не має.

Що передувало: 3 серпня соратниця російського опозиційного політика Олексія Навального Любов Соболь отримала 1,5 роки обмеження волі через "санітарну справу".

Теми: Росія


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