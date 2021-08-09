У світі змінилися лідери за поширенням COVID-19

За добу 7 серпня у світі діагностували понад 472 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Ірані, Індії, Британії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Ірані зафіксували понад 69 тисяч, в Індії – понад 36 тисяч нових інфікувань, у Британії – понад 27 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індонезія і США.

Україна серед країн світу займає 59 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Франція, Україна у цьому рейтингу – на 7 місці.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 182 740 086 осіб. Наразі нараховується понад 16 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 307 387 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: В Італії пройшли протести проти вимоги пред’являти так званий "зелений паспорт", який доводить вакцинацію, тестування або одужання від коронавірусу.